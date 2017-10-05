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10:17 (мск), источник: Югополис

На Кубани прокуратура настояла на прекращении полномочий депутатов, скрывших имущество

Депутаты местных советов грубо нарушили требования законодательства о противодействии коррупции.

Источник: Югополис

Прокуратура Темрюкского района и Тихорецкая межрайонная прокуратура Краснодарского края провели проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности.

Установлено, что два депутата Совета Таманского сельского поселения Темрюкского района и Совета Крутого сельского поселения Тихорецкого района проигнорировали требования законодательства о противодействии коррупции и не предоставили сведения об имущественном положении за 2016 год в отношении себя, супруг и несовершеннолетних детей.

В общей сложности ими сокрыты факты декларирования доходов более чем на 1,7 млн рублей, об объектах недвижимости, находящихся в собственности, общей площадью свыше 1,200 кв. м., о движении денежных средств на счетах в банках на сумму порядка 1,6 млн рублей и сведения о легковых автомобилях.

Прокурорами районов в Советы поселений внесены представления, в которых поставлен вопрос о применении мер ответственности в отношении нарушителей.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства, досрочно прекращены, сообщает «Югополису» пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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