Тоже из центра, тоже уедет: приморцы пока не доверяют новому главе региона
Андрей Тарасенко является «тёмной лошадкой» для жителей края.
Андрей Тарасенко является «тёмной лошадкой» для жителей края.
Смена губернатора — заметное событие не только в политической, но и в общественной жизни. Неудивительно, что отставка Владимира Миклушевского спровоцировала действительно бурные споры в социальных сетях. Жители края «скрещивали копья», споря по поводу нового главы региона, «хаяли» старую власть и строили свои политические теории. В мнениях приморцев разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Как оказалось, большинство приморцев позитивно восприняли перемены во власти. Отставки чиновников (или их задержания) вообще вызывают бурю положительных эмоций у жителей края. Так произошло и в этот раз.
«Как так получилось, что губернатор радел за наш край, а теперь просто отказывается от своих обязанностей? На пост его назначили, по большому счёту, никого не спросив. Теперь точно так же смещают», — возмутился один из жителей края на городском форуме.
«Захотелось — пришёл на должность, захотелось — ушёл. А кто отвечать за всё будет?», — поддержал его праведный гнев другой приморец.
С одной стороны, это вызывает некоторое недоверие у простых граждан. Пожалуй, лучше всего эту тревогу выразил один из подписчиков
Новизна фигуры Тарасенко вызывает у приморцев и традиционные опасения: мол, что, если новый глава региона окажется хуже предыдущего? Развеивать их, само собой, придётся самому и.о. губернатора.
Однако, как бы ни относились приморцы к приезжим, местным чиновникам и политикам они доверяют ещё меньше. «Наверное, хорошо, что на место Миклушевского поставили приезжего. Кто у нас мог претендовать на место губернатора? У нас же вся власть поделена между несколькими кланами, репутация их членов всем известна. Да не дай бог», — написал один из жителей края в соцсети Instagram.
«Дарькин и Наздратенко тоже местными были. И что? Хорошо при них жилось? Лучше уж
Не обошлось и без народных политических теорий касательно нового назначения. Для их построения приморцам не требуется мнение политологов. Простые жители края всегда всё знают лучше экспертов, и, само собой, знают всё гораздо раньше. Основная часть приморцев разделилась на два лагеря. Одни считают, что отставка Миклушевского нужна была лично президенту Владимиру Путину — для улучшения имиджа перед выборами 2018 года. Другие, с негативом относящиеся к действующей власти, считают, что Владимира Миклушевского спасли от участи его заместителей. Дескать, сейчас его переведут в новый регион, и все скандалы, связанные с нынешней приморской администрацией, улягутся.
Ситуация, к слову говоря, сильно напоминает картину пятилетней давности, когда на место Сергея Дарькина пришёл Владимир Миклушевский. Тогда многие приморцы с радостью восприняли новое назначение. За прошедшее время отношение жителей края к главе региона изменилось едва ли не кардинально. Закончится ли приморская карьера Андрея Тарасенко на такой же ноте? Ответа на этот вопрос не знает никто.