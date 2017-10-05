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11:18 (мск), источник: Восток Медиа

Тоже из центра, тоже уедет: приморцы пока не доверяют новому главе региона

Андрей Тарасенко является «тёмной лошадкой» для жителей края.

Источник: РИА "Новости"

Смена губернатора — заметное событие не только в политической, но и в общественной жизни. Неудивительно, что отставка Владимира Миклушевского спровоцировала действительно бурные споры в социальных сетях. Жители края «скрещивали копья», споря по поводу нового главы региона, «хаяли» старую власть и строили свои политические теории. В мнениях приморцев разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Как оказалось, большинство приморцев позитивно восприняли перемены во власти. Отставки чиновников (или их задержания) вообще вызывают бурю положительных эмоций у жителей края. Так произошло и в этот раз. Кто-то радовался тому, что в политической жизни края наконец произошли хоть какие-то подвижки. Кто-то просто радовался отставке Миклушевского — противников у приморского губернатора всё-таки хватало. Других же откровенно возмущает отставка.

«Как так получилось, что губернатор радел за наш край, а теперь просто отказывается от своих обязанностей? На пост его назначили, по большому счёту, никого не спросив. Теперь точно так же смещают», — возмутился один из жителей края на городском форуме.

«Захотелось — пришёл на должность, захотелось — ушёл. А кто отвечать за всё будет?», — поддержал его праведный гнев другой приморец.

Стоит отметить, что подобная реакция является типичной. В Приморье, кажется, никогда не провожали губернаторов на позитивной ноте. Гораздо интереснее выглядит реакция жителей Приморья на назначение и.о. губернатора — Андрея Тарасенко. 53-летнего «капитана-кибернетика» в регионе не знают. Несмотря на то, что и.о. родился во Владивостоке, практически всю жизнь он провёл на западе России. Так что для приморцев он «варяг» — как и его предшественник.

С одной стороны, это вызывает некоторое недоверие у простых граждан. Пожалуй, лучше всего эту тревогу выразил один из подписчиков Instagram-сообщества dps_control. «Миклушевский сейчас в Москву улетит, или ещё куда-нибудь. Логичное продолжение карьеры. Новый тоже из центра. Тоже уедет. Чему люди радуются? Они же не останутся жить в крае после своего правления, у них душа за регион не болит», — написал он.

Новизна фигуры Тарасенко вызывает у приморцев и традиционные опасения: мол, что, если новый глава региона окажется хуже предыдущего? Развеивать их, само собой, придётся самому и.о. губернатора.

Однако, как бы ни относились приморцы к приезжим, местным чиновникам и политикам они доверяют ещё меньше. «Наверное, хорошо, что на место Миклушевского поставили приезжего. Кто у нас мог претендовать на место губернатора? У нас же вся власть поделена между несколькими кланами, репутация их членов всем известна. Да не дай бог», — написал один из жителей края в соцсети Instagram.

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«Дарькин и Наздратенко тоже местными были. И что? Хорошо при них жилось? Лучше уж кого-то со стороны, не из наших кланов», — поддержал его другой комментатор.

Не обошлось и без народных политических теорий касательно нового назначения. Для их построения приморцам не требуется мнение политологов. Простые жители края всегда всё знают лучше экспертов, и, само собой, знают всё гораздо раньше. Основная часть приморцев разделилась на два лагеря. Одни считают, что отставка Миклушевского нужна была лично президенту Владимиру Путину — для улучшения имиджа перед выборами 2018 года. Другие, с негативом относящиеся к действующей власти, считают, что Владимира Миклушевского спасли от участи его заместителей. Дескать, сейчас его переведут в новый регион, и все скандалы, связанные с нынешней приморской администрацией, улягутся.

Ситуация, к слову говоря, сильно напоминает картину пятилетней давности, когда на место Сергея Дарькина пришёл Владимир Миклушевский. Тогда многие приморцы с радостью восприняли новое назначение. За прошедшее время отношение жителей края к главе региона изменилось едва ли не кардинально. Закончится ли приморская карьера Андрея Тарасенко на такой же ноте? Ответа на этот вопрос не знает никто.

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