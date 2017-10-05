Спикер Закдумы Хабаровского края: У дальневосточников должен быть приоритет при покупке субсидируемых авиабилетов

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Доступность авиаперевозок для жителей востока страны обсудили депутаты на заседании парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Как рассказал председатель Закдумы Хабаровского края Сергей Луговской, люди жалуются на то, что не успевают купить субсидированные билеты, сообщает портал «Губерния».

Билеты с запада страны на Дальний Восток и обратно по сниженным ценам могут приобрести граждане России, попадающие под льготы — молодежь в возрасте до 23 лет, пенсионеры и инвалиды. В авиакассах не обращают внимания на прописку, и дальневосточники покупают субсидированные билеты наравне с петербуржцами и москвичами. По словам Сергея Луговского, некоторые жители Хабаровского края считают это несправедливым. О своих проблемах они рассказали спикеру Закдумы на личном приеме.

«Жители поднимают вопросы о том, что эта льгота предоставлена [в большей мере] тем, кто живет на Дальнем Востоке. К сожалению, не все успевают ей воспользоваться. У меня тоже такие обращения есть, мы работаем с правительством края, мониторим, — говорит Сергей Луговской. — То есть здесь нужно совершенствовать механизмы в части приоритетного предоставления дальневосточникам права воспользоваться льготами».