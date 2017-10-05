Вячеслав Шпорт пообещал жителям Амурска «чистый» комбинат и хорошую экологию

Хабаровск, 5 октября, AmurMedia.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт развеял опасения жителей Амурска и Амурского района. Граждане озадачены появлением там нового
Тему сохранения благоприятного экологического климата в Амурске подняли на заседании, посвященном развитию лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Рабочее совещание в Хабаровске сегодня, 5 октября, провел
— Во главу угла мы выводим, чтобы проект был экологически безопасным, в соответствии с последними достижениями техники и технологии. Нашим жителям мы обещали, что будет именно такой проект. Нам есть из кого выбирать, инвестор не один, идет конкуренция. Мы настаиваем, чтобы инвестору был выгоден этот проект, но и чтобы нам была польза: экологически чистое производство, чтобы люди там работали, чтобы была отдача в бюджет Хабаровского края и Амурского района. Такие условия мы сегодня поставили перед инвесторами и работаем комплексно: и для бизнеса будем создавать условия, и для людей. Ведь инвестор приходит для того, чтобы создать хорошие условия для наших граждан. Вот это сегодня делается в Амурске и, между прочим, «грязного» производства там не будет, — подчеркнул глава региона Вячеслав Шпорт.
— Есть компании, которые там работают, заготавливают лес и не выполняют своих обязательств перед государством. Мы будем проводить процедуру изъятия таких лесных угодий и участков, которые были выделены, а предприятия не выполняют условия соглашения: осваивают их, к примеру, на 20−25%, некоторые на 5%, одна компания освоила на 1,8%. И таких компаний набралось 29 — мы посчитали. Мы сегодня будем решать вопрос, чтобы изъятие произошло в пользу комбината, который будет строиться в Амурске, чтобы ему хватало ресурсов на обозримом расстоянии от центра застройки, — добавил Вячеслав Шпорт.