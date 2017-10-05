Леса на Дальнем Востоке используются недостаточно — Трутнев
По словам полпреда президента в ДФО, на регион приходится 43% от всех лесных ресурсов, но доля переработки меньше, чем в среднем по России.
По словам полпреда президента в ДФО, на регион приходится 43% от всех лесных ресурсов, но доля переработки меньше, чем в среднем по России.
Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.
«Доля леса и лесной продукции в валовом продукте страны
«В состоянии ли те люди, которые сейчас занимаются этой работой, организовывать работу так, чтобы лесопромышленный комплекс приносил пользу, давал рабочие места и налоги. Или нам нужны другие люди?», — сказал Юрий Трутнев.
По словам
«У нас есть ростки надежды, которые связаны с тем, что инвесторы заявились на строительство
Отметим, что в Хабаровском крае вблизи города Амурск планируется построить завод по производству 500 тысяч тонн целлюлозы в год, переработке 2,5 млн кубических метров низкокачественной древесины и отходов деревообработки.