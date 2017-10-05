Леса на Дальнем Востоке используются недостаточно — Трутнев

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 октября, PrimaMedia.

Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросам состояния лесопромышленного комплекса в Хабаровске заявил, что лес на территории Дальневосточного федерального округа используется недостаточно эффективно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Доля леса и лесной продукции в валовом продукте страны по-прежнему колеблется в сотых долях процентов. На Дальний Восток приходится 43% от всех лесных ресурсов Российской Федерации, но доля переработки еще меньше, чем в среднем по России», — заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По подсчетам специалистов, на Дальнем Востоке к использованию доступно 18,5% всех лесов. Из этого числа осваивается лишь чуть больше половины — 56%. При этом 70% освоенного леса идет в виде «круглого леса» за границу, без глубокой переработки.

«В состоянии ли те люди, которые сейчас занимаются этой работой, организовывать работу так, чтобы лесопромышленный комплекс приносил пользу, давал рабочие места и налоги. Или нам нужны другие люди?», — сказал Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, необходимо так выстроить работу, чтобы инвестор, вкладывающий в развитие глубокой переработки леса, как можно скорее мог запустить производство. При этом государство должно помочь ему с созданием необходимой инфраструктурой.

«У нас есть ростки надежды, которые связаны с тем, что инвесторы заявились на строительство целлюлозно-бумажного комбината. Такое происходит нечасто, минимум лет 20 у нас в стране не строили новые ЦБК», — подчеркнул Юрий Трутнев.