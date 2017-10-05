Михаил Гоголев переизбран главой г. Кстово Нижегородской области
Михаил Гоголев переизбран главой г. Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с заседания городской Думы 5 октября 2017 года.
Михаил Гоголев переизбран главой г. Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с заседания городской Думы 5 октября 2017 года.
Кандидатуру Гоголева выдвинуло местное отделение «Единой России», против него никто не выдвинулся. Голосование проходило открыто, все 19 присутствующих на заседании депутатов поддержали Михаила Гоголева.
Напомним, «Единая Россия» получила 18 из 20 мандатов на выборах в Гордуму г. Кстово в сентябре 2017 года. Два мандата получила КПРФ. В августе минюст со второго раза зарегистрировал изменения в Устав г. Кстово, связанные с ликвидацией горадминистрации.