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11:12 (мск), источник: Интерфакс

Иванка Трамп предложила изучать информатику в детском саду

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — Дочь и советница президента США Дональда Трампа Иванка Трамп призвала давать американским детям образование в сфере информатики и технологий, начиная с детского сада.

Источник: AP 2017

«(На сегодняшний день) технологии трансформируют все сферы мировой экономики, поэтому для нас крайне важно предоставить нашим гражданам образование и подготовку, необходимые для того, чтобы направить их к хорошо оплачиваемым работам и растущим карьерам», — написала Трамп в статье, опубликованной в газете The New York Post.

Она отметила, что в 2017 году практически во всех сферах деятельности используют различные высокие технологии. Именно поэтому образование в этой сфере должно предоставляться гражданам с раннего возраста, считает Трамп.

Школы и программы подготовки работников в нашей стране должны сделать так, чтобы навыки, которые они предоставляют, соответствовали работам, определяющим современную экономику.
Иванка Трамп
Дочь и советница президента США Дональда Трампа

Она также отметила, что стремление к изучению технологий должно поощряться не только среди мальчиков, но и среди девочек.

«Учитывая высокий и растущий спрос на работников с компьютерными навыками, крайне важно, чтобы все наши студенты, включая женщин и представителей меньшинств, имели доступ к образованию в сфере компьютерных технологий», — написала Трамп.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Андрей Гудков
Бред сивой кобылы,если у школоты США Солнце вокруг Земли вертится,какой там потенциал?
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