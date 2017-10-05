Иванка Трамп предложила изучать информатику в детском саду

Источник: AP 2017

«(На сегодняшний день) технологии трансформируют все сферы мировой экономики, поэтому для нас крайне важно предоставить нашим гражданам образование и подготовку, необходимые для того, чтобы направить их к хорошо оплачиваемым работам и растущим карьерам», — написала Трамп в статье, опубликованной в газете The New York Post.

Она отметила, что в 2017 году практически во всех сферах деятельности используют различные высокие технологии. Именно поэтому образование в этой сфере должно предоставляться гражданам с раннего возраста, считает Трамп.

Школы и программы подготовки работников в нашей стране должны сделать так, чтобы навыки, которые они предоставляют, соответствовали работам, определяющим современную экономику. Иванка Трамп Дочь и советница президента США Дональда Трампа

Она также отметила, что стремление к изучению технологий должно поощряться не только среди мальчиков, но и среди девочек.