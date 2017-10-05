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15:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казань приедет Виталий Мутко

Президент РФС приедет в столицу РТ в день контрольного матча между сборными России и Ирана.

В Казань 10 октября приедет заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко. Планируется, что он проведет в столице Татарстана расширенное совещание координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов, передают «Известия».

Отмечается, что совещание координационного совета пройдет в день контрольного матча между сборными России и Ирана.

 — В мероприятии планируется участие Виталия Мутко, гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина и представителей регионов, проводящих ЧМ-2018. Со стороны регионов ожидается приезд заместителей глав субъектов, курирующих подготовку к турниру, а также руководства всех задействованных региональных министерств и силовых структур. Также мы надеемся, что в Казань приедут представители ФИФА во главе с руководителем департамента по проведению турнира Крисом Унгером, — пояснил Леонов.

По словам министра, на совещании представители городов, проводивших матчи Кубка конфедераций, выступят с докладами, поделятся опытом со своими коллегами, чтобы на основе этого опыта выйти на финишную прямую перед более масштабным мероприятием.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года на территории России впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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