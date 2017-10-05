В Казань приедет Виталий Мутко

В Казань 10 октября приедет заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко. Планируется, что он проведет в столице Татарстана расширенное совещание координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов, передают «Известия».

Отмечается, что совещание координационного совета пройдет в день контрольного матча между сборными России и Ирана.

— В мероприятии планируется участие Виталия Мутко, гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина и представителей регионов, проводящих ЧМ-2018. Со стороны регионов ожидается приезд заместителей глав субъектов, курирующих подготовку к турниру, а также руководства всех задействованных региональных министерств и силовых структур. Также мы надеемся, что в Казань приедут представители ФИФА во главе с руководителем департамента по проведению турнира Крисом Унгером, — пояснил Леонов.

По словам министра, на совещании представители городов, проводивших матчи Кубка конфедераций, выступят с докладами, поделятся опытом со своими коллегами, чтобы на основе этого опыта выйти на финишную прямую перед более масштабным мероприятием.