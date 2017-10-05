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15:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Главам администраций районов Казани подняли оклады

В Татарстане продолжается повышение зарплат чиновникам. В этот раз оклады подняли главам администраций районов и префекту территории исполкома Казани.

Соответствующее решение депутаты Казанской городской думы объяснили упорядочиванием оплаты труда муниципальных служащих города и исполнением постановления кабинета министров Татарстана от 28 июля 2017 года «Об индексации размеров денежных вознаграждений глав муниципальных образований, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей контрольно-счетных органов и месячных должностных окладов муниципальных служащих», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующее решение Казанской гордумы.

Оклад чиновников с 1 октября 2017 года увеличен до 10 090 рублей. До индексации он составлял 9 618 рублей. Кроме окладов муниципальным служащим выплачивается целый ряд надбавок. К примеру, за классный чин — от 25% для секретаря муниципальной службы до 50% для действующего муниципального советника 1 класса, за особые условия муниципальной службы в зависимости от группы замещаемой должности от 60 до 200% должностного оклада. И это далеко не все надбавки.

Напомним, в республике повышение месячных окладов госслужащим региона в 1,049 раза и индексация денежного вознаграждения лицам, которые замещают государственные должности, было осуществлено с 1 октября. В отличие от предыдущей индексации три года назад в этот раз республиканские власти не стали сокращать численность госслужащих, чтобы повысить зарплаты оставшимся.

По итогам 2016 года среднемесячная начисленная зарплата в органах исполнительной власти республики была 43 053 рубля (рост относительно 2015 года на 4%), в терорганах федеральных ведомств 37 529 рублей (рост на 18,6%) и в органах местного самоуправления — 31 472 рубля (спад на 2% относительно 2015 года).

Между тем, по данным Татарстанстата, в Татарстане номинальная начисленная заработная плата в сфере образования по итогам за январь-июль 2017 года всё ещё не дотягивает до майских указов президента (средней по региону) на 18,2% — 25 675,5 рубля против 31 389,3. А недобор показателя в сфере здравоохранения, социальных услуг ещё больше — 20,8%.

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