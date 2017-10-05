Новый фонд будет бороться с радикализмом и религиозным экстремизмом
Презентация фонда «Уакып» состоялась в Астане вечером среды, 4 октября.
Презентация фонда «Уакып» состоялась в Астане вечером среды, 4 октября.
Фонд «Уакып» будет работать по трём главным направлениям: в сфере совершенствования
Для выполнения намеченных задач фонд будет сотрудничать с государственными органами и общественными институтами. Председателем попечительского совета «Уакып» стал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. В состав попечительского совета также вошли издатель журнала Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов,
Как сообщил Нурлан Ермекбаев, фонд рассчитывает получать большую часть доходов от добровольных пожертвований физических и юридических лиц, безвозмездной передачи имущества, а также прав на него, доходов от благотворительных аукционов и конкурсов. Средства фонда будут потрачены на строительство социальных объектов, оказание поддержки священнослужителям, инвалидам, малообеспеченным семьям, повышение эффективности работы священнослужителей.
Пожертвования в фонд «Уакып» можно будет перевести с помощью банковских карт, прямым переводом на счёт фонда, наличными, через мобильные приложения, платежные терминалы, SMS, с благотворительных продаж.
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— Государство не обязано платить зарплату имамам и муфтиям из бюджета, поэтому здесь речь не идет о расходовании бюджетных средств. Напротив, фонд будет способствовать привлечению добровольных пожертвований от наших крупных компаний, предпринимателей, и оказывать точечную поддержку, — рассказал Ермекбаев. — Для этого президент фонда уже объездил ряд областей, были выявлены наиболее нуждающиеся в помощи священнослужители, и сейчас фонд активно приступил к работе. Главное в работе фонда — доверие со стороны общества, поэтому на первое место ставится прозрачность и открытость в работе. Все потраченные средства фонд будет открыто публиковать. Для осуществления контроля в попечительский совет были приглашены депутаты, предприниматели, госслужащие.
Структура пожертвований выглядит следующим образом: целевое, с указанием конкретного назначения, и нецелевое, которое может быть направлено на формирование целевого капитала (эндаумента). Как пояснило руководство фонда, деление нецелевых пожертвований будет условно распределяться следующим образом: 70% для формирования эндаумента, 30% — на благотворительные проекты. При этом нецелевые пожертвования также могут быть направлены на формирование целевого капитала.
Арманжан Байтасов одним из первых среди казахстанских предпринимателей оказал денежную помощь фонду.
— Мне импонирует миссия фонда и его транспарентность, — рассказал бизнесмен. — Организационная структура, распределение средств, проекты, которые будут получать финансовую помощь — все очень прозрачно и понятно. Если говорить о благотворительности в целом, то я считаю, что нужно рассматривать это как «проект», которым однозначно должны заниматься профессионалы. Для меценатов важно видеть, насколько эффективно расходуются выделенные ими средства. Необходимо поддерживать имамов, которым тяжело осуществлять свою деятельность, особенно в регионах. Религия должна быть защищена от радикальных и экстремистских течений и нести духовное просвещение обществу.