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12:34 (мск), источник: Forbes.kz

Новый фонд будет бороться с радикализмом и религиозным экстремизмом

Презентация фонда «Уакып» состоялась в Астане вечером среды, 4 октября.

Источник: Forbes.kz

Фонд «Уакып» будет работать по трём главным направлениям: в сфере совершенствования государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, укрепления светских устоев общества и недопущения использования религии в деструктивных целях. По словам президента «Уакып» Кайрата Айтбая, в фонде планируют содействовать развитию духовных ценностей, укреплению мира и согласия в обществе, повышать религиозную грамотность, оказывать психологическую помощь и проводить профилактику радикализма и религиозного экстремизма.

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Для выполнения намеченных задач фонд будет сотрудничать с государственными органами и общественными институтами. Председателем попечительского совета «Уакып» стал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев. В состав попечительского совета также вошли издатель журнала Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, председатель правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, верховный муфтий Казахстана Ержан Маямеров.

Как сообщил Нурлан Ермекбаев, фонд рассчитывает получать большую часть доходов от добровольных пожертвований физических и юридических лиц, безвозмездной передачи имущества, а также прав на него, доходов от благотворительных аукционов и конкурсов. Средства фонда будут потрачены на строительство социальных объектов, оказание поддержки священнослужителям, инвалидам, малообеспеченным семьям, повышение эффективности работы священнослужителей.

Пожертвования в фонд «Уакып» можно будет перевести с помощью банковских карт, прямым переводом на счёт фонда, наличными, через мобильные приложения, платежные терминалы, SMS, с благотворительных продаж.

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— Государство не обязано платить зарплату имамам и муфтиям из бюджета, поэтому здесь речь не идет о расходовании бюджетных средств. Напротив, фонд будет способствовать привлечению добровольных пожертвований от наших крупных компаний, предпринимателей, и оказывать точечную поддержку, — рассказал Ермекбаев. — Для этого президент фонда уже объездил ряд областей, были выявлены наиболее нуждающиеся в помощи священнослужители, и сейчас фонд активно приступил к работе. Главное в работе фонда — доверие со стороны общества, поэтому на первое место ставится прозрачность и открытость в работе. Все потраченные средства фонд будет открыто публиковать. Для осуществления контроля в попечительский совет были приглашены депутаты, предприниматели, госслужащие.

Структура пожертвований выглядит следующим образом: целевое, с указанием конкретного назначения, и нецелевое, которое может быть направлено на формирование целевого капитала (эндаумента). Как пояснило руководство фонда, деление нецелевых пожертвований будет условно распределяться следующим образом: 70% для формирования эндаумента, 30% — на благотворительные проекты. При этом нецелевые пожертвования также могут быть направлены на формирование целевого капитала.

Арманжан Байтасов одним из первых среди казахстанских предпринимателей оказал денежную помощь фонду.

— Мне импонирует миссия фонда и его транспарентность, — рассказал бизнесмен. — Организационная структура, распределение средств, проекты, которые будут получать финансовую помощь — все очень прозрачно и понятно. Если говорить о благотворительности в целом, то я считаю, что нужно рассматривать это как «проект», которым однозначно должны заниматься профессионалы. Для меценатов важно видеть, насколько эффективно расходуются выделенные ими средства. Необходимо поддерживать имамов, которым тяжело осуществлять свою деятельность, особенно в регионах. Религия должна быть защищена от радикальных и экстремистских течений и нести духовное просвещение обществу.

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