Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент

Источник: Kommersant.uz

В международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова главу Кыргызстана с супругой встретил Шавкат Мирзиёев с супругой.

Алмазбек Атамбаев в сопровождении президента Узбекистана посетил площадь Мустакиллик.

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Гость возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма. Президент Кыргызстана особо отметил, что эта величественная площадь является уникальным комплексом, отражающим миролюбивую политику Узбекистана, благородные устремления узбекского народа во имя созидания и процветания.

Под руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан идет по пути больших преобразований и обновления во всех сферах. Площадь Мустакиллик своим архитектурным решением, глубоким смыслом символизирует эти высокие темпы развития. Воздвигнутый в центре площади монумент Независимости и гуманизма играет особую роль в пропаганде избранного Узбекистаном независимого пути развития, демонстрации созидательного потенциала узбекского народа, — сказал Алмазбек Атамбаев.

Главы двух государств также ознакомились с выставкой промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана.

На выставке представлены продукция компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях промышленности, инновационные проекты и разработки научно-производственных центров.