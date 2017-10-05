Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Сегодня, 5 октября, по приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
Сегодня, 5 октября, по приглашению Шавката Мирзиёева в Узбекистан с государственным визитом прибыл президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.
В международном аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова главу Кыргызстана с супругой встретил Шавкат Мирзиёев с супругой.
Алмазбек Атамбаев в сопровождении президента Узбекистана посетил площадь Мустакиллик.
Гость возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма. Президент Кыргызстана особо отметил, что эта величественная площадь является уникальным комплексом, отражающим миролюбивую политику Узбекистана, благородные устремления узбекского народа во имя созидания и процветания.
Под руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан идет по пути больших преобразований и обновления во всех сферах. Площадь Мустакиллик своим архитектурным решением, глубоким смыслом символизирует эти высокие темпы развития. Воздвигнутый в центре площади монумент Независимости и гуманизма играет особую роль в пропаганде избранного Узбекистаном независимого пути развития, демонстрации созидательного потенциала узбекского народа, — сказал Алмазбек Атамбаев.
Главы двух государств также ознакомились с выставкой промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана.
На выставке представлены продукция компаний, осуществляющих деятельность в различных отраслях промышленности, инновационные проекты и разработки
Президенты, знакомясь с экспозицией, отметили, что подобные выставки имеют важное значение в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества между двумя странами, подчеркнули, что укрепление взаимосвязей послужит совершенствованию производственного процесса и дальнейшему продвижению продукции.