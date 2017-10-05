Главнокомандующий сухопутными войсками РФ посетит Новосибирск

Генерал-полковник Олег Салюков проведет в нашем регионе несколько часов. Он посетит новосибирское высшее военное командное училище в Академгородке. Вручит грамоту, подписанную верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.



Военный вуз отметили: «За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовку высококвалифицированных кадров». Свою историю кузница кадров для вооруженных сил — начала в 1967 году. С тех пор в вузе прошли обучение 18 тысяч офицеров. Изначально это были замполиты. Потом заместители по воспитательной работе. 8 лет в Новосибирске учили офицеров для подразделений специального назначения. Сейчас в военном учебном заведении готовят командиров для мотострелковых подразделений сухопутных войск и войсковых разведчиков.