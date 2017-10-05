У уголовного розыска Челябинской области новый руководитель с богатым прошлым

Сергей Викторович Богдановский родился в 1974 году в Карталинском районе Челябинской области. В органах внутренних дел с 1993 года, начинал службу в Златоусте младшим оперуполномоченным уголовного розыска, работал на разных должностях в Карталинском отделе внутренних дел. С 2006 по 2013 год возглавлял отдел МВД России по Еткульскому району. С 2013 по 2015 год — начальник Мжмуниципального отдела МВД России «Верхнеуфалейский». Дважды направлялся в служебные командировки на территории Северо-Кавказского региона: в 2008 году в город Аргун Чеченской республики, в 2012 году — в качестве руководителя оперативной группы МВД России в городе Кизляр Республики Дагестан. С июля 2015 года — начальник Управления МВД России по г. Магнитогорску.