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12:25 (мск), источник: Uralpress.ru

У уголовного розыска Челябинской области новый руководитель с богатым прошлым

У уголовного розыска Челябинской области новый руководитель. Ведомство возглавил Сергей Богдановский.

Сегодня начальник Челябинского областного полицейского Главка Андрей Сергеев представил личному составу Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области нового руководителя — полковника полиции Сергея Богдановского.

Сергей Викторович Богдановский родился в 1974 году в Карталинском районе Челябинской области. В органах внутренних дел с 1993 года, начинал службу в Златоусте младшим оперуполномоченным уголовного розыска, работал на разных должностях в Карталинском отделе внутренних дел. С 2006 по 2013 год возглавлял отдел МВД России по Еткульскому району. С 2013 по 2015 год — начальник Мжмуниципального отдела МВД России «Верхнеуфалейский». Дважды направлялся в служебные командировки на территории Северо-Кавказского региона: в 2008 году в город Аргун Чеченской республики, в 2012 году — в качестве руководителя оперативной группы МВД России в городе Кизляр Республики Дагестан. С июля 2015 года — начальник Управления МВД России по г. Магнитогорску.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, представляя личному составу вновь назначенного руководителя, довел до присутствующих информацию о его служебной деятельности и отметил, что одна из основных характеризующих черт — это верность долгу. Он также пожелал Сергею Викторовичу успехов в предстоящей работе. Об этом сообщили в региональном Главке.

Андрей Сергеев отметил работу полковника полиции в отставке Григория Никитина, возглавлявшего Управление уголовного розыска регионального Главка МВД с 2015 года. Он поблагодарил Григория Владимировича за добросовестное исполнение служебных обязанностей на посту руководителя и пожелал ему жизненных успехов.

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