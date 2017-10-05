В Нововоронеже скрывшего сведения о доходах депутата гордумы лишили мандата

Источник: Вести - Воронеж

Известный в городе индивидуальный предприниматель лишился мандата за сокрытие сведений о доходах и имуществе, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 5 октября.

По данным ведомства, в апреле 2017 года Медведев предоставил в Думу справки о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетнего ребёнка. При этом депутат скрыл сведения о доходах, полученных в 2016 году от продажи 24 нежилых помещений и одного земельного участка. Также Медведев не указал в справке сведения о наличии недвижимого имущества, а именно 19 нежилых помещений и двух земельных участков, и счёте в банке.

По итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Нововоронежа внесла представление Сергею Честикину с требованием досрочно прекратить полномочия депутата Медведева.

ИП Михаил Медведев зарегистрирован в 2004 году. Согласно сведениям в ЕГРИП, ИП занимается сдачей внаём меблированных комнат и прочих мест для временного проживания, осуществляет ресторанную деятельность.