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12:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Нововоронеже скрывшего сведения о доходах депутата гордумы лишили мандата

Глава администрации Нововоронежа Сергей Честикин досрочно прекратил полномочия депутата Нововоронежской гордумы Михаила Медведева в связи с утратой доверия.

Источник: Вести - Воронеж

Известный в городе индивидуальный предприниматель лишился мандата за сокрытие сведений о доходах и имуществе, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 5 октября.

По данным ведомства, в апреле 2017 года Медведев предоставил в Думу справки о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетнего ребёнка. При этом депутат скрыл сведения о доходах, полученных в 2016 году от продажи 24 нежилых помещений и одного земельного участка. Также Медведев не указал в справке сведения о наличии недвижимого имущества, а именно 19 нежилых помещений и двух земельных участков, и счёте в банке.

По итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура Нововоронежа внесла представление Сергею Честикину с требованием досрочно прекратить полномочия депутата Медведева.

ИП Михаил Медведев зарегистрирован в 2004 году. Согласно сведениям в ЕГРИП, ИП занимается сдачей внаём меблированных комнат и прочих мест для временного проживания, осуществляет ресторанную деятельность.

С начала 2017 году по требованию прокуроров уже лишились полномочий депутаты в Панинском, Терновском и Каширском районах. Последним стал Андрей Цветков. Совет народных депутатов Алешковского сельского поселения в Терновском районе досрочно прекратил его полномочия в начале сентября. По данным прокуратуры, Цветков скрыл сведения о 20 земельных участках и четырёх объектах недвижимости, находящихся в его собственности.

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