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15:15 (мск), источник: "Российская газета"

Волгоградские депутаты разработали новый антитабачный закон

Депутаты Волгоградской областной думы разработали новый антитабачный закон, расширяющий перечень публичных мест, где запрещено курить. Проект получил положительное заключение исполнительной власти, надзорных органов и региональной контрольно-счетной палаты.

Напомним, что федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» наделяет региональные органы государственной власти правом устанавливать дополнительные ограничения. Такие нормативные акты приняты в 17 субъектах РФ.

— Помимо вреда себе курильщики наносят ущерб здоровью находящихся рядом людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причиной пожара, — говорит председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. — Запретительные меры против алкоголя и табака наиболее эффективны и потому необходимы.

Так, инициаторы предлагают ввести запрет на курение во время массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения. К таковым относятся леса в черте города, скверы, парки, сады и спортплощадки. Под ограничения также попадают используемые для организации досуга и развлечений нежилые помещения в многоквартирных домах, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Нельзя будет дымить и на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения администраций, магазинов, парикмахерских, кафе и ресторанов. На такую же дистанцию отодвинут курильщиков от остановок общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе областного парламента, в случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Кстати

Ежегодно от болезней, спровоцированных табакокурением, в стране погибают от 350 тысяч до 500 тысяч людей. Употребление никотина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных и других заболеваний. Курение становится причиной 90 процентов случаев рака полости рта, горла, шеи, легких. В составе табачного дыма выделено более 4 тысяч канцерогенных и токсических веществ.

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