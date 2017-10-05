Волгоградские депутаты разработали новый антитабачный закон

Напомним, что федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» наделяет региональные органы государственной власти правом устанавливать дополнительные ограничения. Такие нормативные акты приняты в 17 субъектах РФ.

— Помимо вреда себе курильщики наносят ущерб здоровью находящихся рядом людей и окружающей среде в целом. Непогашенные сигареты нередко являются причиной пожара, — говорит председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. — Запретительные меры против алкоголя и табака наиболее эффективны и потому необходимы.

Так, инициаторы предлагают ввести запрет на курение во время массовых мероприятий на открытом воздухе и в зонах рекреационного назначения. К таковым относятся леса в черте города, скверы, парки, сады и спортплощадки. Под ограничения также попадают используемые для организации досуга и развлечений нежилые помещения в многоквартирных домах, подземные и крытые переходы, автопарковки и гаражи. Нельзя будет дымить и на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения администраций, магазинов, парикмахерских, кафе и ресторанов. На такую же дистанцию отодвинут курильщиков от остановок общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе областного парламента, в случае принятия новый закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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