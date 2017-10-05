Врио губернатора Дмитрий Азаров хочет уменьшить расходы на содержание чиновников

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По его словам, чтобы расплатиться с банками, нужно уменьшить расходы на содержание чиновников. При этом придется увеличить объем вложений в развитие государственных предприятий. Также глава региона отметил, что новая экономическая политика не помешает губернии в дальнейшем брать кредиты.

— Президент РФ пояснил, что с банками страны есть определенные договоренности. Сейчас они выдают кредиты под 12%. Но теперь процентную ставку понизят до 8,5%, — пояснил Дмитрий Азаров.

Напомним, власти Самарской области планировали оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга региона. Они хотели произвести досрочное погашение наиболее дорогих в обслуживании кредитов, привлеченных в 2014 году на общую сумму 10,45 млрд рублей. Их планировали заместить займами аналогичного объема.