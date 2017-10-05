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13:00 (мск), источник: НИА Самара

Врио губернатора Дмитрий Азаров хочет уменьшить расходы на содержание чиновников

Самарская область за три года накопила долг по кредитам на 67 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Источник: Reuters

По его словам, чтобы расплатиться с банками, нужно уменьшить расходы на содержание чиновников. При этом придется увеличить объем вложений в развитие государственных предприятий. Также глава региона отметил, что новая экономическая политика не помешает губернии в дальнейшем брать кредиты.

— Президент РФ пояснил, что с банками страны есть определенные договоренности. Сейчас они выдают кредиты под 12%. Но теперь процентную ставку понизят до 8,5%, — пояснил Дмитрий Азаров.

Напомним, власти Самарской области планировали оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга региона. Они хотели произвести досрочное погашение наиболее дорогих в обслуживании кредитов, привлеченных в 2014 году на общую сумму 10,45 млрд рублей. Их планировали заместить займами аналогичного объема.

Данная процедура позволит актуализировать процентную ставку по совокупному кредитному портфелю исходя из сложившейся в настоящее время стоимости заемных средств на финансовом рынке, пишет 63.ру.

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