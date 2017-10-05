Глава Крыма назвал Кадырова «братом»

Источник: РИА Новости

«Дорогой брат Рамзан Ахматович! Поздравляю Вас с Днем рождения! Горжусь тем, что могу назвать себя Вашим другом и соратником!» — написал Аксенов в своем аккаунте в Twitter.

Он подчеркнул, что деятельность главы Чечни является образцом высокого служения Отечеству, патриотизма и верности долгу.

«Ваша жизненная мудрость, незаурядный организаторский талант и профессионализм снискали вам заслуженный авторитет среди народов России. Успехи Чеченской республики в сохранении стабильности, мира и согласия, в развитии экономики и социальной сферы во многом связаны с вашим именем», — отметил Аксенов.