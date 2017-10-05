Прокуратура заставила главу Миасса уволить заместителя, не имеющего должного опыта
Мэрия Миасса отчиталась о переводе
Мэрия Миасса отчиталась о переводе
В сентябре прокуратура Миасса потребовала от главы города Геннадия Васькова увольнения Уминского как не имеющего достаточного опыта работы на муниципальной службе, передает корреспондент Накануне.RU.
Сегодня на официальном портале Миасса появилось соответствующее извещение о выполнении требований надзорного ведомства, при этом уточняется, что работники кадрового отдела миасской мэрии получили устное предупреждение за принятие на работу Уминского.
Тадий Уминский в мае текущего года был представлен мэром Миасса Геннадием Васьковым как советник по информационной политике — сотрудник администрации города. При этом часть его функционала дублировалась и пересекалась с работой официального
Некоторые миасские журналисты называют сегодняшнее увольнение Уминского, точнее перевод с одной муниципальной должности на другую, «фиктивным» и указывают на то, что функции распорядителя по социальным вопросам он фактически продолжает исполнять. По данным местных СМИ, Тадий Уминский близок к другому «неофициальному» советнику главы Миасса Владимиру Мурашкину, которого, в свою очередь, называют человеком из ОПГ «турбазовские» и которого задерживали и допрашивали силовики весной нынешнего года в рамках оперативных мероприятий.