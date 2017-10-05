Прокуратура заставила главу Миасса уволить заместителя, не имеющего должного опыта

В сентябре прокуратура Миасса потребовала от главы города Геннадия Васькова увольнения Уминского как не имеющего достаточного опыта работы на муниципальной службе, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на официальном портале Миасса появилось соответствующее извещение о выполнении требований надзорного ведомства, при этом уточняется, что работники кадрового отдела миасской мэрии получили устное предупреждение за принятие на работу Уминского.

Тадий Уминский в мае текущего года был представлен мэром Миасса Геннадием Васьковым как советник по информационной политике — сотрудник администрации города. При этом часть его функционала дублировалась и пересекалась с работой официального пресс-секретаря главы. Ранее Уминский был известен в Миассе как член городской Общественной палаты и редактор одного из местных интернет-порталов. Позднее круг полномочий Уминского был расширен Васьковым до заместителя по социальным вопросам, однако здесь уже вмешалась прокуратура.