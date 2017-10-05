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17:00 (мск), источник: "Российская газета"

Муниципальные практики Ростовской области признаны лучшими в РФ

Сразу два муниципалитета Ростовской области признаны успешными в России по качеству управления. Таковы результаты первого Всероссийского правительственного конкурса «Лучшая муниципальная практика». Один донской муниципалитет стал победителем конкурса в категории «Экономическая политика муниципалитета», другой же получил бронзу за свою практику в сфере градостроительства и ЖКХ.

Победители определялись по нескольким номинациям. И, как сообщили в правительстве Ростовской области, в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» первое место завоевало Краснолучское сельское поселение Октябрьского района.

Глава поселения Александр Алентьев пояснил, что таким образом федеральные власти обратили внимание на их опыт работы с инвесторами.

— На нашей территории создана промышленная зона с особыми условиями размещения для инвесторов. Это и льготное налогообложение на определенный период, и любые другие меры поддержки, предусмотренные законом в рамках наших полномочий, — рассказал Алентьев. — Но мы вообще помогали им, чем могли, даже если возникали какие-то сложности сверх наших компетенций, мы так или иначе пытались помочь инвесторам. И когда такое желание искренне, то всегда можно добиться каких-то серьезных подвижек или вообще решить проблему. В результате за относительно небольшой срок у нас на территории появилось несколько заводов: по производству металлоконструкций, сэндвич-панелей, крупнейшая индюшиная ферма и так далее. Теперь это стабильно работающие предприятия, которые платят налоги и обеспечивают людей в сельской местности высокотехнологичной и высокооплачиваемой работой.

О том, что районы должны максимально помогать инвесторам, всегда говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, во многом именно от местных властей зависит, какое место для размещения производства выберет инвестор.

— Для правительства Ростовской области очень важен тот факт, что муниципальные практики донского края вошли в число лучших. Это стимул для нас: мы должны и дальше развивать местное самоуправление, активно привлекать к общественной жизни как можно большее число граждан, — прокомментировал результаты конкурса замгубернатора Ростовской области Василий Рудой. — Донской край славится неравнодушием людей. Главное, чтобы они видели результаты работы муниципальных властей, а значит, верили в свою возможность влиять на жизнь города или поселка.

Кроме того, сообщили в правительстве, в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» третье место получило Чертковское сельское поселение.

Победители всероссийского этапа конкурса получат дипломы Правительства России. Средства для премирования победителей будут выделены из федерального бюджета.

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