Муниципальные практики Ростовской области признаны лучшими в РФ

Победители определялись по нескольким номинациям. И, как сообщили в правительстве Ростовской области, в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» первое место завоевало Краснолучское сельское поселение Октябрьского района.

Глава поселения Александр Алентьев пояснил, что таким образом федеральные власти обратили внимание на их опыт работы с инвесторами.

— На нашей территории создана промышленная зона с особыми условиями размещения для инвесторов. Это и льготное налогообложение на определенный период, и любые другие меры поддержки, предусмотренные законом в рамках наших полномочий, — рассказал Алентьев. — Но мы вообще помогали им, чем могли, даже если возникали какие-то сложности сверх наших компетенций, мы так или иначе пытались помочь инвесторам. И когда такое желание искренне, то всегда можно добиться каких-то серьезных подвижек или вообще решить проблему. В результате за относительно небольшой срок у нас на территории появилось несколько заводов: по производству металлоконструкций, сэндвич-панелей, крупнейшая индюшиная ферма и так далее. Теперь это стабильно работающие предприятия, которые платят налоги и обеспечивают людей в сельской местности высокотехнологичной и высокооплачиваемой работой.

О том, что районы должны максимально помогать инвесторам, всегда говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, во многом именно от местных властей зависит, какое место для размещения производства выберет инвестор.

— Для правительства Ростовской области очень важен тот факт, что муниципальные практики донского края вошли в число лучших. Это стимул для нас: мы должны и дальше развивать местное самоуправление, активно привлекать к общественной жизни как можно большее число граждан, — прокомментировал результаты конкурса замгубернатора Ростовской области Василий Рудой. — Донской край славится неравнодушием людей. Главное, чтобы они видели результаты работы муниципальных властей, а значит, верили в свою возможность влиять на жизнь города или поселка.

Кроме того, сообщили в правительстве, в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» третье место получило Чертковское сельское поселение.