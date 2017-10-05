В Санкт-Петербурге санкционировали акцию памяти Анны Политковской
Депутат законодательного собрания
Депутат законодательного собрания
Ранее администрация Петроградского района
Анна Политковская была убита 7 ноября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. Обвинительный вердикт по делу об убийстве журналистки был оглашен в июне 2014 года. Мосгорсуд назначил организатору и исполнителю преступления пожизненные сроки. Длительное время за решеткой предстоит провести и соучастникам преступления.
Суд постановил, что неизвестный, недовольный публикациями Анны Политковской, рассказывающими о событиях на Северном Кавказе, заказал за $150 тыс.
Подробнее — в материале «Ъ» «Диспетчер не назвал заказчиков».