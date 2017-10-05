В Санкт-Петербурге санкционировали акцию памяти Анны Политковской

Ранее администрация Петроградского района Санкт-Петербурга отказала в проведении акции у Соловецкого камня из-за молодежного мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, которое должно было проходить 7 октября с 12:00 до 20:00.

Анна Политковская была убита 7 ноября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. Обвинительный вердикт по делу об убийстве журналистки был оглашен в июне 2014 года. Мосгорсуд назначил организатору и исполнителю преступления пожизненные сроки. Длительное время за решеткой предстоит провести и соучастникам преступления.

Суд постановил, что неизвестный, недовольный публикациями Анны Политковской, рассказывающими о событиях на Северном Кавказе, заказал за $150 тыс. Лом-Али Гайтукаеву убийство обозревателя «Новой газеты». В 2006 году он создал организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, а также сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Павлюченков. В июне текущего года Лом-Али Гайтукаев умер в тюремной больнице в Вологде.