Минприроды Новосибирской области начнет работу в 2018 году

Новое министерство начнет работу с 1 января 2018 года. До этого времени все департаменты, которые войдут в его состав, будут работать в качестве отдельных ведомств.

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии региона назначен Александр Дубовицкий.

В полномочия минприроды Новосибирской области будет включено более 140 направлений, в том числе рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды и лесов, охота и сохранение охотничьих ресурсов, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания. Кроме того, ведомство будет предоставлять государственные услуги в этой сфере.