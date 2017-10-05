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13:23 (мск), источник: РИА Новости

Минприроды Новосибирской области начнет работу в 2018 году

Правительство Новосибирской области утвердило положение о министерстве природных ресурсов и экологии региона. Соответствующий документ подписал губернатор Владимир Городецкий, сообщает пресс-служба ведомства.

Новое министерство начнет работу с 1 января 2018 года. До этого времени все департаменты, которые войдут в его состав, будут работать в качестве отдельных ведомств.

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии региона назначен Александр Дубовицкий.

В полномочия минприроды Новосибирской области будет включено более 140 направлений, в том числе рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды и лесов, охота и сохранение охотничьих ресурсов, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания. Кроме того, ведомство будет предоставлять государственные услуги в этой сфере.

Решение о создании нового министерства было принято в сентябре 2017 года. Оно объединит три департамента — лесного хозяйства, охраны животного мира, а также природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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