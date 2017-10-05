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13:28 (мск), источник: Интерфакс

Состав президиума Уральского отделения РАН обновился на треть

Екатеринбург. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Уральское отделение Российской академии наук (УрО РАН) обновило состав президиума, сообщил вице-президент РАН, председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик Валерий Чарушин на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

«Президиум обновился на треть. У нас сегодня в президиуме 33 члена нашей академии. Из них 11 — это вновь избранные», — сказал В. Чарушин.

Он отметил, что в состав президиума вошли представители разных научных направлений.

«В составе президиума представители всех направлений наук, которые развиваются здесь, в Уральском регионе», — отметил В. Чарушин.

По его словам, УрО РАН будет уделять пристальное внимание сформированным в РФ приоритетам развития.

«Это и проблемы развития информационных технологий и работы в области материаловедения, они тоже названы главой государства как важнейшие. Мы будем усиливать связи с нашими предприятиями», — пояснил В. Чарушин.

Ранее сообщалось, что переизбрание председателя Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Валерия Чарушина состоялось в Москве 27 сентября. Других кандидатур на должность председателя Уральского отделения РАН выдвинуто не было.

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