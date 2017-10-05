Состав президиума Уральского отделения РАН обновился на треть

«Президиум обновился на треть. У нас сегодня в президиуме 33 члена нашей академии. Из них 11 — это вновь избранные», — сказал В. Чарушин.

Он отметил, что в состав президиума вошли представители разных научных направлений.

«В составе президиума представители всех направлений наук, которые развиваются здесь, в Уральском регионе», — отметил В. Чарушин.

По его словам, УрО РАН будет уделять пристальное внимание сформированным в РФ приоритетам развития.

«Это и проблемы развития информационных технологий и работы в области материаловедения, они тоже названы главой государства как важнейшие. Мы будем усиливать связи с нашими предприятиями», — пояснил В. Чарушин.