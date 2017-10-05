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13:46 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов решил ввести в областном правительстве должность первого вице-премьера

Губернатор Антон Алиханов предложил ввести в региональном правительстве должность первого вице-премьера. В четверг, 5 октября, соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение Облдумы.

Источник: Калининград.Ru

Как указывается в пояснительной записке, пост вводится «с целью обеспечения эффективной деятельности правительства». Под первого заместителя председателя кабмина создадут секретариат, для которого предлагается ввести должности руководителя и замруководителя. Кроме того, у вице-премьера будет свой помощник.

В записке также указано, что в случае введения новой должности и создания секретариата в 2017 году дополнительных расходов из областного бюджета не потребуется. Деньги на содержание четырёх чиновников изыщут за счёт перераспределения средств. В бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели планируют заложить 4,2 млн рублей. Депутаты Облдумы одобрили законопроект.

Отметим, что на сегодняшний день в региональном правительстве насчитывается восемь заместителей председателя правительства: Илья Баринов, Эдуард Батанов, Гарри Гольдман, Наталья Ищенко, Александр Рольбинов, Александр Торба, Максим Федосеев и Александр Шендерюк-Жидков.

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