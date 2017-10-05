Алиханов решил ввести в областном правительстве должность первого вице-премьера

Как указывается в пояснительной записке, пост вводится «с целью обеспечения эффективной деятельности правительства». Под первого заместителя председателя кабмина создадут секретариат, для которого предлагается ввести должности руководителя и замруководителя. Кроме того, у вице-премьера будет свой помощник.

В записке также указано, что в случае введения новой должности и создания секретариата в 2017 году дополнительных расходов из областного бюджета не потребуется. Деньги на содержание четырёх чиновников изыщут за счёт перераспределения средств. В бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели планируют заложить 4,2 млн рублей. Депутаты Облдумы одобрили законопроект.