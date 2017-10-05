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13:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация обещает совместно с ДУКами улучшить уборку улиц и дворов с 2018 года

Как сообщила пресс-служба мэрии 5 октября 2017 года, сегодня первый замглавы администрации Сергей Миронов провел первый объезд по оценке готовности снегоуборочной техники к предстоящему сезону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Миронов рассказал, что в 2018 году изменится технология содержания улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий, особенно тех, по которым раньше были споры.

«Мы планируем более плотно сотрудничать с домоуправляющими компаниями и ТСЖ и в формате официально-договорных отношений при финансировании из бюджета выделять им деньги на уборку внутридворовых и расположенных рядом с домами территорий, по которым раньше были споры. Работа с домоуправляющими компаниями уже идет, конкурсы мы планируем объявить в конце ноября, чтобы уже в январе 2018 года город выглядел по-другому», — пояснил Миронов.

Первый замглавы горадминистрации добавил, что для этого необходимо увеличить затраты на содержание улично-дорожной сети практически в два раза. «Переговоры с правительством Нижегородской области сейчас находятся на завершающем этапе», — заявил Сергей Миронов.

Напомним, общая сумма муниципальных контрактов на годовое содержание улично-дорожной сети Нижнего Новгорода в 2017 году составила более 1 млрд рублей.

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