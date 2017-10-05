ДПМ предприняла первые шаги для изменения Конституции
ДПМ предприняла первые шаги для изменения Конституции и введения положения о европейской интеграции Молдовы.
ДПМ предприняла первые шаги для изменения Конституции и введения положения о европейской интеграции Молдовы.
Группа депутатов ДПМ, в том числе спикер Андриан Канду, зарегистрировала в парламенте проект решения о создании рабочей группы для разработки проекта по изменению Конституции, с тем, чтобы Конституция ясно предусматривала европейскую интеграцию в качестве стратегического направления Республики Молдова, пишет radiochisinau.md.
Проект будет обсуждаться завтра на заседании парламента.
PUBLIKA.MD напоминает, что инициатива была объявлена в сентябре лидером ДПМ Владом Плахотнюком.
«Мы также обсудили и изменение Конституции, проект, над которым несколько месяцев работает Демократическая партия. Эта инициатива начинается с решения Конституционного суда № 24 от 9 октября 2014 года, в котором КС констатирует, что ориентация на европейское демократическое пространство является определяющим элементом конституционной идентичности Республики Молдова. Учитывая это решение, мы решили инициировать изменение Конституции путем введения положения, которое ясно указывало, что стратегическое направление Молдовы — это европейская интеграция, и все государственные учреждения должны действовать только в этом направлении. Мы это делаем, чтобы люди ясно понимали направление, в котором мы движемся, а все государственные учреждения действовали только в этом направлении, независимо от политических изменений, которые произойдут в будущем, или от интересов тех или иных лиц», — заявил лидер ДПМ.
Влад Плахотнюк отметил, что более подробную информацию, связанную с изменением Конституции, будут представлены по ходу подготовительных мер, «после ряда консультаций», чтобы найти лучшую формулировку.
Социалисты и президент Игорь Додон выступили с критикой данной инициативы и заявили, что не поддержат ее, а либералы заявили, что поддержат ее условно.