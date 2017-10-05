ДПМ предприняла первые шаги для изменения Конституции

«Мы также обсудили и изменение Конституции, проект, над которым несколько месяцев работает Демократическая партия. Эта инициатива начинается с решения Конституционного суда № 24 от 9 октября 2014 года, в котором КС констатирует, что ориентация на европейское демократическое пространство является определяющим элементом конституционной идентичности Республики Молдова. Учитывая это решение, мы решили инициировать изменение Конституции путем введения положения, которое ясно указывало, что стратегическое направление Молдовы — это европейская интеграция, и все государственные учреждения должны действовать только в этом направлении. Мы это делаем, чтобы люди ясно понимали направление, в котором мы движемся, а все государственные учреждения действовали только в этом направлении, независимо от политических изменений, которые произойдут в будущем, или от интересов тех или иных лиц», — заявил лидер ДПМ.