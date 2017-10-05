Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин опять забросал публику зажигательными «бомбами»
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Памятники старины, пережившие «Исламское государство»Археологическое наследие Ирака пострадало от боевиков "ИГИЛ"*. Сотрудники Британского музея попытались оценить, что осталось от памятников старины.
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
15:51 (мск), источник: Noi.md

ДПМ предприняла первые шаги для изменения Конституции

ДПМ предприняла первые шаги для изменения Конституции и введения положения о европейской интеграции Молдовы.

Источник: Noi.md

Группа депутатов ДПМ, в том числе спикер Андриан Канду, зарегистрировала в парламенте проект решения о создании рабочей группы для разработки проекта по изменению Конституции, с тем, чтобы Конституция ясно предусматривала европейскую интеграцию в качестве стратегического направления Республики Молдова, пишет radiochisinau.md.

Читайте также
В правительстве появилась новая структура: Корпус контроля премьер-министра

Проект будет обсуждаться завтра на заседании парламента.

PUBLIKA.MD напоминает, что инициатива была объявлена ​​в сентябре лидером ДПМ Владом Плахотнюком.

«Мы также обсудили и изменение Конституции, проект, над которым несколько месяцев работает Демократическая партия. Эта инициатива начинается с решения Конституционного суда № 24 от 9 октября 2014 года, в котором КС констатирует, что ориентация на европейское демократическое пространство является определяющим элементом конституционной идентичности Республики Молдова. Учитывая это решение, мы решили инициировать изменение Конституции путем введения положения, которое ясно указывало, что стратегическое направление Молдовы — это европейская интеграция, и все государственные учреждения должны действовать только в этом направлении. Мы это делаем, чтобы люди ясно понимали направление, в котором мы движемся, а все государственные учреждения действовали только в этом направлении, независимо от политических изменений, которые произойдут в будущем, или от интересов тех или иных лиц», — заявил лидер ДПМ.

Влад Плахотнюк отметил, что более подробную информацию, связанную с изменением Конституции, будут представлены по ходу подготовительных мер, «после ряда консультаций», чтобы найти лучшую формулировку.

Социалисты и президент Игорь Додон выступили с критикой данной инициативы и заявили, что не поддержат ее, а либералы заявили, что поддержат ее условно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Какие совместные предприятия Молдова предлагает создать Болгарии?
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь