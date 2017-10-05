Мадуро выразил восхищение дисциплиной и трудоспособностью белорусов

«На первом этапе у нас были значительные успехи. Сейчас мы хотим заново все восстановить. В пошаговом спокойном ритме восстановить этот уровень сотрудничества. Мы приехали с надеждой сделать это, — добавил венесуэльский лидер.

«Мне и членам моей делегации очень приятно быть здесь, потому что мы знаем, что находимся среди настоящих друзей, — подчеркнул президент Венесуэлы. — Мы прошли времена брутальных баталий, но укрепились в них на всех фронтах и сейчас находимся на этапе восстановления, который тоже очень сложен. В экономическом плане мы предпринимаем новые шаги. Мы назвали это программой боливарианского развития — так называя экономика постнефтяного периода. Мы должны развивать те сокровища, которыми обладает наша страна, и в рамках этой работы назначить конкретные направления нашей совместной деятельности — Беларуси и Венесуэлы».