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16:44 (мск), источник: Ежедневник.by

Мадуро выразил восхищение дисциплиной и трудоспособностью белорусов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выказал восхищение дисциплиной и трудоспособностью белорусского народа, у которого есть чему поучиться.

Источник: Ежедневник.by

Как заявил Николас Мадуро на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в Венесуэле с восхищением относятся к той дисциплине и трудоспособности, которыми обладает белорусский народ.

«На первом этапе у нас были значительные успехи. Сейчас мы хотим заново все восстановить. В пошаговом спокойном ритме восстановить этот уровень сотрудничества. Мы приехали с надеждой сделать это, — добавил венесуэльский лидер.

«Мне и членам моей делегации очень приятно быть здесь, потому что мы знаем, что находимся среди настоящих друзей, — подчеркнул президент Венесуэлы. — Мы прошли времена брутальных баталий, но укрепились в них на всех фронтах и сейчас находимся на этапе восстановления, который тоже очень сложен. В экономическом плане мы предпринимаем новые шаги. Мы назвали это программой боливарианского развития — так называя экономика постнефтяного периода. Мы должны развивать те сокровища, которыми обладает наша страна, и в рамках этой работы назначить конкретные направления нашей совместной деятельности — Беларуси и Венесуэлы».

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