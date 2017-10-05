Белорусские военнослужащие примут участие в учении КСОР ОДКБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие убыли к месту проведения совместного учения с контингентами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и частью сил Объединенной группировки войск (сил) ВС Армении и ВС России в Кавказском регионе коллективной безопасности «Взаимодействие-2017», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

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Мероприятие пройдет в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2017» с 6 по 13 октября на полигонах Баграмян и Сисиан (Армения).

От белорусской стороны в учении примут участие оперативная группа Министерства обороны, офицеры, назначенные в состав командования КСОР, подразделения 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных Сил, входящие в состав КСОР ОДКБ.

Учение планируется провести в три этапа. Во время подготовки пройдет слаживание командования КСОР ОДКБ в ходе командно-штабной тренировки. На первом этапе предстоит отработать вопросы принятия решения и планирования совместной операции, организации взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления, занятия исходных положений, а также подготовки районов проведения операции. На втором, заключительном, этапе будут отработаны вопросы прикрытия госграницы, блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований и взятия под охрану и оборону важных объектов в зоне ответственности.