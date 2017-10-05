Белорусские военнослужащие примут участие в учении КСОР ОДКБ
Мероприятие пройдет в рамках совместного
Мероприятие пройдет в рамках совместного
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие убыли к месту проведения совместного учения с контингентами Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и частью сил Объединенной группировки войск (сил) ВС Армении и ВС России в Кавказском регионе коллективной безопасности «Взаимодействие-2017», сообщили БЕЛТА в
Мероприятие пройдет в рамках совместного
От белорусской стороны в учении примут участие оперативная группа Министерства обороны, офицеры, назначенные в состав командования КСОР, подразделения 103-й отдельной гвардейской
Учение планируется провести в три этапа. Во время подготовки пройдет слаживание командования КСОР ОДКБ в ходе
В учении примут участие национальные контингенты от Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. -0-