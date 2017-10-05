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14:54 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Назаров обвинил Минстрой в недоработках

По мнению главы региона, затянувшиеся работы по благоустройству в Исилькуле, Дружино и Нововаршавке — на совести этого министерства.

Сегодня, 5 октября, губернатор Омской области Виктор Назаров провёз заседание межведомственной комиссии, посвящённое реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект воплощается за счёт государственного бюджета, однако «Единая Россия» называет его партийным.

Суть проекта — благоустройство дворов, общественных зон и парков. Городской средой считаются территории не только Омска и малых городов, но и райцентров, а также пригородных сёл в составе Омской агломерации. Организаторы программы решили в первый год сделать упор на укладку нового асфальта, а потом переключиться на комплексное благоустройство.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», ремонт дворов выполнен на 95% от плана, общественных территорий — на 90%. Из запланированных пяти парков в каждом из малых городов приведены в порядок четыре. Отстающими числятся Дружинское, Исилькульское и Нововаршавское муниципальное образование. Они затянули сроки разработки документов и отбора подрядчиков. Виктор Назаров заявил: программа до сих пор не исполнена полностью из-за недоработки регионального Минстроя: министерство не сумело организовать эффективное взаимодействие с муниципалитетами.

Как отреагировали на критику представители Минстроя, «Омская губерния» не уточняет.

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