Омский губернатор Назаров обвинил Минстрой в недоработках

Сегодня, 5 октября, губернатор Омской области Виктор Назаров провёз заседание межведомственной комиссии, посвящённое реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект воплощается за счёт государственного бюджета, однако «Единая Россия» называет его партийным.

Суть проекта — благоустройство дворов, общественных зон и парков. Городской средой считаются территории не только Омска и малых городов, но и райцентров, а также пригородных сёл в составе Омской агломерации. Организаторы программы решили в первый год сделать упор на укладку нового асфальта, а потом переключиться на комплексное благоустройство.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», ремонт дворов выполнен на 95% от плана, общественных территорий — на 90%. Из запланированных пяти парков в каждом из малых городов приведены в порядок четыре. Отстающими числятся Дружинское, Исилькульское и Нововаршавское муниципальное образование. Они затянули сроки разработки документов и отбора подрядчиков. Виктор Назаров заявил: программа до сих пор не исполнена полностью из-за недоработки регионального Минстроя: министерство не сумело организовать эффективное взаимодействие с муниципалитетами.