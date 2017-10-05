Главой Новопокровского района избран Юрий Ревякин
Выборы руководителя муниципального образования состоялись 5 октября.
Выборы руководителя муниципального образования состоялись 5 октября.
На должность главы претендовали три кандидата: начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор района Алексей Марин, глава администрации Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андрей Борисовский и заместитель главы муниципального образования, начальник управления сельского хозяйства Юрий Ревякин.
Депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Юрия Ревякина, сообщает