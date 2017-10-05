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14:58 (мск), источник: Югополис

Главой Новопокровского района избран Юрий Ревякин

Выборы руководителя муниципального образования состоялись 5 октября.

Источник: Reuters

На должность главы претендовали три кандидата: начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор района Алексей Марин, глава администрации Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андрей Борисовский и заместитель главы муниципального образования, начальник управления сельского хозяйства Юрий Ревякин.

Депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Юрия Ревякина, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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