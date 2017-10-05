Власти Иркутской области ликвидируют Бубновку до конца 2017 года

Комиссия по ликвидации выедет в Бубновку 1 декабря, чтобы проверить отсутствие жителей. Кроме того, это решение будет согласовано с Законодательным собранием региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Жителям Бубновки выдано 216 свидетельств на приобретение жилья. 95 семей подобрали себе жилье в Киренском районе, 121 — за границами муниципалитета. На данный момент заключено 215 договоров, 214 из них оплачено. Одна семья выбрала жилье в Иркутском районе, договор будет заключен 6 октября», — рассказал глава кабмина Приангарья Руслан Болотов.