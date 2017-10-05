Власти Иркутской области ликвидируют Бубновку до конца 2017 года

Комиссия по ликвидации выедет в Бубновку 1 декабря, чтобы проверить отсутствие жителей. Кроме того, это решение будет согласовано с Законодательным собранием региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Жителям Бубновки выдано 216 свидетельств на приобретение жилья. 95 семей подобрали себе жилье в Киренском районе, 121 — за границами муниципалитета. На данный момент заключено 215 договоров, 214 из них оплачено. Одна семья выбрала жилье в Иркутском районе, договор будет заключен 6 октября», — рассказал глава кабмина Приангарья Руслан Болотов.
Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке было восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.