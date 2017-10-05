На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз

Экологические активисты справились за десять минут: подплыли бронзовому «солдату» петербургского фольклора на надувной лодке и спасли ему дыхательную систему, надев противогаз по размеру головы и клюва. По всей видимости, от распития крепкого алкоголя птичке в ближайшее время тоже придётся воздержаться. Акция прошла без вмешательства сотрудников полиции.