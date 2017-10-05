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15:37 (мск), источник: Фонтанка

На Чижика-Пыжика с Фонтанки надели противогаз

Представители «Гринпис» надели противогаз на бронзовый памятник Чижику-Пыжику на реке Фонтанке у Михайловского замка в Петербурге днем 5 октября. Активисты пытаются привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.

Источник: Фонтанка.Ру

Экологические активисты справились за десять минут: подплыли бронзовому «солдату» петербургского фольклора на надувной лодке и спасли ему дыхательную систему, надев противогаз по размеру головы и клюва. По всей видимости, от распития крепкого алкоголя птичке в ближайшее время тоже придётся воздержаться. Акция прошла без вмешательства сотрудников полиции.

«Не надо денег, дайте чистый воздух», — написали участники на плакате рядом с памятником.

«Зелёные» предлагают создать вокруг социально важных объектов зоны, куда запрещён въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику, которая позволит снизить уровень загрязнения воздуха. Кроме того, «гринписовцы» собирают подписи под петицией с соответствующим обращением к властям.

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