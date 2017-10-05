Торжественный приём для учителей провёл мэр Иркутска

— Может, это не самая великая по иерархии награда, но она от чистого сердца, поверьте, она от нас, от иркутян, от родителей вам. И мы когда будем видеть вас с этой наградой, мы будем ощущать, что наша любовь передается вам, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.