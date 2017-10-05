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17:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Торжественный приём для учителей провёл мэр Иркутска

Торжественный приём для педагогов провёл и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В школе № 23 собрались более 400 преподавателей школ областного центра.

Источник: Вести Иркутск

Глава города вручил им благодарности, медали «За верность образовательной организации и преданность профессии». Кроме того, знаком «Общественное признание» отметили педагогов, воспитавших учеников-стобалльников, победителей Всероссийской олимпиады школьников. А накануне мэр поблагодарил за работу педагогов дополнительного образования.

— Может, это не самая великая по иерархии награда, но она от чистого сердца, поверьте, она от нас, от иркутян, от родителей вам. И мы когда будем видеть вас с этой наградой, мы будем ощущать, что наша любовь передается вам, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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