Торжественный приём для учителей провёл мэр Иркутска
Торжественный приём для педагогов провёл и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В школе № 23 собрались более 400 преподавателей школ областного центра.
Торжественный приём для педагогов провёл и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. В школе № 23 собрались более 400 преподавателей школ областного центра.
Глава города вручил им благодарности, медали «За верность образовательной организации и преданность профессии». Кроме того, знаком «Общественное признание» отметили педагогов, воспитавших
— Может, это не самая великая по иерархии награда, но она от чистого сердца, поверьте, она от нас, от иркутян, от родителей вам. И мы когда будем видеть вас с этой наградой, мы будем ощущать, что наша любовь передается вам, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.