Апелляция на приговор экс-сенатору Цыбко будет рассмотрена 25 октября

«Материалы дела поступили в областной суд. Рассмотрения дела в апелляционной инстанции назначено на 25 октября», — уточняет пресс-служба.

Приговор Озерского городского суда обжаловали сам К. Цыбко и его адвокат.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе областной прокуратуры, гособвинение также направило апелляционное представление.

«Приговор обжалован в связи с его мягкостью. Кроме того, мы считаем необоснованным решение суда исключить из предъявленного обвинения 6,5 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, 3 августа Озерский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему сенатору К. Цыбко по делу о получении взятки.

Суд назначил К. Цыбко наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 70 млн рублей. По решению суда он также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

По версии следствия, в 2011 году К. Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность.

Кроме того, К. Цыбко обвиняется в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве Е. Тарасова 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области.