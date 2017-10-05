Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин опять забросал публику зажигательными «бомбами»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«Убивает двух зайцев»: писатель Быков о нобелевском лауреате
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Наряд за 200 рублей: Борисова показала жизнь в Таиланде – СМИ
Сеть о располневшей Королевой: Похожа на Николаева
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт объяснил, почему США не могут сбить ракеты КНДР – СМИ
Прозрачная блузка: Шпица показала фото - СМИ
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
15Стрельба в Лас-Вегасе
15:13 (мск), источник: Интерфакс

Апелляция на приговор экс-сенатору Цыбко будет рассмотрена 25 октября

Челябинск. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему сенатору Константину Цыбко, осужденному за взятки, 25 октября, сообщает пресс-служба облсуда в четверг.

«Материалы дела поступили в областной суд. Рассмотрения дела в апелляционной инстанции назначено на 25 октября», — уточняет пресс-служба.

Приговор Озерского городского суда обжаловали сам К. Цыбко и его адвокат.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе областной прокуратуры, гособвинение также направило апелляционное представление.

«Приговор обжалован в связи с его мягкостью. Кроме того, мы считаем необоснованным решение суда исключить из предъявленного обвинения 6,5 млн рублей», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, 3 августа Озерский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему сенатору К. Цыбко по делу о получении взятки.

Суд назначил К. Цыбко наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 70 млн рублей. По решению суда он также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

По версии следствия, в 2011 году К. Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность.

Кроме того, К. Цыбко обвиняется в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве Е. Тарасова 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области.

Гособвинение просило назначить К. Цыбко наказание в виде 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей и конфискацией доли его московской квартиры, а также доли двух квартир его родителей и гаража отца.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В кабинете Улюкаева нашли золотые слитки и дорогие часы
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
В Крыму массово изымают участки у собственников
Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала публичное заявление
Qiwi купила бренд и ПО Рокетбанка и «Точки» у «ФК Открытие»
В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель
Набиуллина отказала криптовалютам в праве на легализцаию
Спорт
Сезон НХЛ стартовал с двух хет-триков Макдэвид подал хорошую заявку на «Ришара». Чем ответят Кучеров, Овечкин и Панарин?
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок Вместе с Любовью Аксеновой звезда сериала «Деффчонки» снимается в фильме «Идеальные»
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Денис Клявер показал своего взрослого сына Наследник певца растет его точной копией.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь