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16:11 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде презентовали визовый центр Латвии

В четверг, 5 октября, в Калининграде презентовали визовый центр Латвии. Теперь все желающие смогут оперативно подать документы для поездок в прибалтийскую страну и государства, обслуживаемые генеральной канцелярией страны.

Источник: Калининград.Ru

В тестовом режиме центр начал работать летом 2017 года во время пиковой нагрузки на консульские службы. Туда уже обратились около двух тысяч россиян. Пропускная способность в год оценивается в семь тысяч клиентов. Сервисный сбор составляет 18 евро.

Кроме Латвии там можно подать документы на получение въездных виз в Венгрию, Словакию, Словению, Швейцарию, США, Японию, Китай и Сингапур.

Заведующий канцелярией консульского отдела посольства Латвии в Калининграде Янис Легздиньш рассказал, что граждане по-прежнему могут обращаться в диппредставительство за оформлением разрешений на въезд без уплаты сервисного сбора.

«Мы вынуждены были воспользоваться услугами визового центра, потому что поток желающих постоянно растёт. Только за восемь месяцев этого года он вырос на 15%. Мы не могли обслуживать много клиентов из-за введения биометрии», — заявил Легздиньш.

Офис визового центра Pony Express расположен по адресу: площадь Победы, 10. Обслуживание посетителей проводится без предварительной записи.

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