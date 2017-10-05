Дмитрий Азаров встретился с депутатами Государственной думы РФ от Самарской области

Источник: РИА "Новости"

На встрече с главой региона были практически все представители губернии в нижней палате Федерального собрания: Леонид Симановский, Надежда Колесникова, Игорь Станкевич, Евгений Серпер, Виктор Казаков, Владимир Бокк (фракция «Единой России») и Леонид Калашников (фракция КПРФ).

Владимир Гутенев, как пояснил Дмитрий Азаров, не смог присутствовать на мероприятии, но с ним врио губернатора уже встретился на этой неделе и обсудил все вопросы.

В совещании также приняли участие врио первого вице-губернатора, председателя правительства региона Александр Нефедов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, члены областного кабинета министров.

Дмитрий Азаров отметил, что депутаты проводят большую работу по включению Самарской области в различные федеральные программы, по поддержке софинансирования различных проектов и выделению дополнительных средств из федерального бюджета.

В последний год эта работа была выстроена особенно стройно, и решались все те задачи, которые ставились населением области. Это и строительство дорог, мостов, школ, детских садов и по многим другим направлениям. Каждый из вас внес вклад в тот или иной проект, который был реализован на территории региона. Крайне важно, чтобы и в будущем эта работа также носила системный характер. Дмитрий Азаров

Глава региона добавил, что сейчас правительство страны меняет подходы к участию субъектов федерации в федеральных программах. «Большинство проектов теперь могут быть заявлены не в обязательном порядке. Крайне важно не ошибиться в выборе приоритетов. Есть желание участвовать во всех федеральных программах, но нам необходимо трезво оценивать свои возможности по софинансированию этих программ», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

О возможностях бюджета на следующий год участникам совещания сообщил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский. Так, в бюджете следующего года на строительство поликлиники в Тольятти будет направлено 325 млн руб. (еще 250 млн руб. запланировано в 2019 г.), предусмотрено 900 млн руб. на завершение подготовки к чемпионату мира по футболу, на строительство школ будет направлено 450 млн рублей.

«В этом году в рамках федеральной программы по строительству школ была введена в эксплуатацию школа в Южном городе, которая, по оценкам экспертов, стала одной из лучших в России», — напомнил Леонид Симановский.

Говоря о дополнительных поступлениях средств из федерального бюджета в этом году, депутат отметил выделение 400 млн руб. на строительство Фрунзенского моста. Всего, с учетом ранее выделенных средств на этот стратегический для региона объект, в этом году из федерального бюджета будет направлено около 1 млрд рублей. «Есть желание ускориться на этом объекте, не хотелось, чтобы этот мост стал долгостроем», — заметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, как подчеркнул Леонид Симановский, сохраняются все субвенции и субсидии региональному бюджету на выплаты многодетным семьям, переселению из аварийного жилья и все остальные программы.

Дмитрий Азаров обратил внимание областного кабмина на необходимость освоения всех выделенных средств из федерального бюджета на реализацию тех или иных программ. «По некоторым направлениям есть опасения. Если мы не завершим работы, намеченные на этот год, то мы не сможем претендовать на получение средств в следующем году», — подчеркнул врио губернатора.

Александр Нефедов заверил главу региона, что эта ситуация находится на постоянном контроле. «У нас нет другого выбора, и министры должны это понимать. Сегодня, к примеру, принесли письмо от министра, ответ на жалобу жителя президенту страны. В этом ответе говорится — “подключение к водоснабжению невозможно”. Я думаю. произошла некая потеря реальности в некоторых министерствах, не понимают, что значит обращение к президенту, и как задача должна решаться. Дисциплину мы поправим», — сказал Дмитрий Азаров.

Надежда Колесникова, в свою очередь, отметила, что к депутатам в рамках региональных недель часто обращаются с социальными проблемами, которые могут быть решены на региональном уровне. «Нам хотелось бы, чтобы появилась совместная с вами работа, могли бы ежемесячно встречаться, обсуждать эти вопросы, а вы давали поручения ответственным ведомствам, где ситуация требует особого внимания», — обратилась к главе региона народный избранник.

В качестве примера Надежда Колесникова ситуацию с закрывшейся школой № 46 в Октябрьском районе. Причина, по которой 700 учеников были переведены в другое образовательное учреждение — аварийное состояние здания школы. Дмитрий Азаров поручил Александру Нефедову создать рабочую группу для оперативного решения этой проблемы.

«В свое время, закрывая по тем же причинам школу № 81, мы понимали, в какие сроки мы ее восстановим. Должен быть четкий график работы, понятный людям», — сказал врио губернатора. Дмитрий Азаров также выразил готовность в рамках рабочих недель в регионах депутатов Госдумы обсуждать с ними наиболее актуальные вопросы, поступающие к ним от жителей губернии.

В разговоре с Леонидом Калашниковым Дмитрий Азаров подтвердил свое желание совместно работать на благо Самарской области со всеми политическими силами региона. Депутат выразил мнение, что необходимо пересмотреть ряд решений прежнего руководства области, в частности, объединение вузов, реформа МСУ, изменение механизма социальной поддержки.

Затронул Леонид Калашников и ситуацию на АвтоВАЗе. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Тольятти — это особый город, город президентского внимания. «Если бы не вмешательство Владимира Владимировича Путина в период экономического кризиса, мы вряд ли бы сейчас размышляли про сам завод», — отметил глава региона и добавил, что ситуация в городе находится на контроле.

Говоря о реформе высшей школы региона, Дмитрий Азаров подчеркнул, что надо внимательно разобрать все ее плюсы и минусы. «Например, если говорить о Самарском национальном исследовательском университете, то включение гуманитарного блока позволило ему подняться в рейтингах вузов», — заметил глава региона.