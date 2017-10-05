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17:15 (мск), источник: Tengrinews

«Я не видел, что меня фотографируют» — миллионер Кудайберген о поездке в автобусе

Предприниматель Кайрат Кудайберген прокомментировал обсуждение в социальных сетях его фотографии в общественном транспорте, сделанной неизвестным пассажиром, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Некоторые пользователи Интернета выразили мнение, что бизнесмен ездит на автобусах для пиара, да еще и с телохранителями.

Это же бред же про телохранителей. И я не видел, что меня фотографируют. Если бы видел, то попросил бы, чтобы этого не было. Что я могу сказать? Те, кто считает, что это пиар, пусть судят по себе. Мне не нравится, что некоторые люди, у кого нет внутреннего насыщения, пишут такие вещи.
Кайрат Кудайберген

По словам предпринимателя, он периодически перемещается по городу на общественном транспорте, и его поездка недельной давности в автобусе 63-го маршрута не является чем-то особенным.

«На 63 автобусе я вообще с первого класса ездил. Я помню этот маршрут с детства. Из этого новость какую-то сделали. На самом деле я дочку брал, постоянно мы на троллейбусе ездили, ездили на трамвае. Это семейные вещи! Я хочу, чтобы мои дети знали, что можно на автобусе проехать, не только на автомобиле. Я воспитываю детей так, чтобы они знали, что такое труд. Я думаю — это правильно немного спускаться на землю тем, кто считает себя богатым. Я себя богатым не считаю. Богатство — это моя семья в первую очередь, а все остальное — это вторичные вещи. Богатство сегодня есть, а завтра его может не быть. А человеческие ощущения и отношения к другим людям должны оставаться, и быть первоочередными», — отметил бизнесмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он также добавил, что, когда, после долгого перерыва, вновь в первый раз сел в автобус, то не почувствовал ничего особенного.

«Для меня это было обыденно. И я понял, что с тех времен для меня ничего не изменилось. Примерно два месяца назад я начал раз в неделю ездить на автобусе, чтобы видеть, что происходит в обществе, чем живут люди. Карты “Онай” у меня пока нет, я только собираюсь купить. Я заплатил 150 тенге водителю. Неделю назад я проехал от Аль-Фараби-Ремизовки до Гоголя-Фурманова, а оттуда дошел пешком до работы», — рассказал Кудайберген.

Он считает, что условия проезда в общественном транспорте изменились к лучшему.

«Общественный транспорт становится лучше. Он не такой переполненный, как раньше. Раньше мы ездили и были зажаты в дверях. Вываливались. А сейчас очень быстро проезжает автобус по выделенной полосе. Единственно, не все люди платят за проезд. Водители говорят, что люди заходят, прикладывают карту, но транзакции проходят далеко не у всех», — дал оценку бизнесмен.

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