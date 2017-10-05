Для автомобиля Назарбаева приготовили необычный подарок

Жительница Акмолинской области шила комплекты около месяца. Сначала она изготовила сами авточехлы, а затем кропотливо вышила на них символичные памятные надписи.

«На авточехлах в подарок Нурсултану Абишевичу я вышила “Рухани жангыру” — как символ нашего будущего. Сегодня мы все должны стать сплоченной нацией сильных и ответственных людей. На другом комплекте — в подарок Аблаю Исабековичу я вышила “Атамекенiм”. Этот проект поможет многим людям!», — отметила Гайни Ахметова.

«Весной я обратилась в Центр поддержки предпринимательства Буландынского района, где консультанты предложили пройти обучение по проекту “Бастау бизнес”. Мы изучили рынок и вместе с бизнес-тренером решили, что выгодно будет изготавливать автомобильные чехлы с национальным колоритом. Уже в июне я закончила курсы, разместила при поддержке специалистов объявление в соцсетях. А вскоре появились и первые клиенты», — рассказала Гайни Ахметова.