Для автомобиля Назарбаева приготовили необычный подарок
Бизнесвумен Гайни Ахметова сшила для Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председателя НПП Аблая Мырзахметова автомобильные чехлы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт нацпалаты.
Бизнесвумен Гайни Ахметова сшила для Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и председателя НПП Аблая Мырзахметова автомобильные чехлы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт нацпалаты.
Жительница Акмолинской области шила комплекты около месяца. Сначала она изготовила сами авточехлы, а затем кропотливо вышила на них символичные памятные надписи.
«На авточехлах в подарок Нурсултану Абишевичу я вышила “Рухани жангыру” — как символ нашего будущего. Сегодня мы все должны стать сплоченной нацией сильных и ответственных людей. На другом комплекте — в подарок Аблаю Исабековичу я вышила “Атамекенiм”. Этот проект поможет многим людям!», — отметила Гайни Ахметова.
«Весной я обратилась в Центр поддержки предпринимательства Буландынского района, где консультанты предложили пройти обучение по проекту “Бастау бизнес”. Мы изучили рынок и вместе с
Сейчас работы девушки стали популярными, и она подумывает об открытии цеха.