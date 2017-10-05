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16:35 (мск), источник: 36on.ru

В управе Ленинского района объяснили ситуацию с отсутствием воды на Моисеева

Управа Ленинского района объяснила ситуацию, в которой оказались жители дома № 13/2 по улице Моисеева. Проблему с отсутствием воды там обещают решить в ближайшее время.

Источник: Reuters

Как пояснили в районной управе без воды там, на самом деле, остались только жители верхних этажей пятиэтажки. Произошло это действительно из-за поломки насоса, который повышает давление воды. До пятого этажа водоснабжение в доме есть, жителям же верхнего этажа придется потерпеть еще несколько дней.

— В настоящее время управляющая компания уже заказала новый насос, на его доставку и монтаж уйдет какое-то время, — пояснили в районной администрации, — нам обещают, что сделано это будет в течение не более чем семи дней.

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