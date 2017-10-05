В управе Ленинского района объяснили ситуацию с отсутствием воды на Моисеева

Как пояснили в районной управе без воды там, на самом деле, остались только жители верхних этажей пятиэтажки. Произошло это действительно из-за поломки насоса, который повышает давление воды. До пятого этажа водоснабжение в доме есть, жителям же верхнего этажа придется потерпеть еще несколько дней.