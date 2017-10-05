В управе Ленинского района объяснили ситуацию с отсутствием воды на Моисеева
Управа Ленинского района объяснила ситуацию, в которой оказались жители дома № 13/2 по улице Моисеева. Проблему с отсутствием воды там обещают решить в ближайшее время.
Управа Ленинского района объяснила ситуацию, в которой оказались жители дома № 13/2 по улице Моисеева. Проблему с отсутствием воды там обещают решить в ближайшее время.
Как пояснили в районной управе без воды там, на самом деле, остались только жители верхних этажей пятиэтажки. Произошло это действительно
— В настоящее время управляющая компания уже заказала новый насос, на его доставку и монтаж уйдет