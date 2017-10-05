«Мы всегда находим компромисс» — Семашко о ходе переговоров с Россией по газу
5 октября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/.
5 октября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/.
Об этом он заявил корреспонденту БЕЛТА, комментируя состоявшуюся недавно встречу с
Встретились, подготовили рабочий протокол. И там наметили четко сроки. Некоторые пункты есть до 15 октября. Некоторые пункты уже даже выполнены на сегодня. Главный вопрос — мы должны подготовить позицию на перспективу.
Он напомнил, что в апреле этого года стороны подписали пакет документов в нефтегазовой сфере, на основании которых, в частности, решены все вопросы по условиям поставки в Беларусь российской нефти в объеме 24 млн т в год по 2024 год включительно.
«По газу, к сожалению, мы отрегулировали отношения только на 2017−2019 годы, — пояснил Владимир Семашко. — Поэтому стоит две задачи.
Не все, может, так, как хотелось бы одной стороне, другой. Но мы находим всегда компромисс, и мы его найдем.
«Речь идет не о ценах. Рынок изменяется. Правильнее сказать, о формуле цены, о подходах. Вот что главное», — резюмировал