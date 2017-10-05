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18:22 (мск), источник: Фонтанка

Марсово поле перед акцией сторонников Навального оградили ленточками и забором

Марсово поле в Петербурге в канун несанкционированного митинга сторонников Алексея Навального огородили аварийными лентами и забором. Об этом 5 октября сообщает корреспондент «Фонтанки».

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

На Марсовом поле работают садовники предприятия «Центральное». Они занимаются очисткой дорожек и обмеряют их для замены гравия. По их словам, работы плановые и продлятся, вероятно, несколько дней подряд. На данный момент Марсово поле недоступно для посетителей, однако отдельные гуляющие проходят на поле, перешагивая через ограничительные ленты.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что Марсово поле является открыточным видом Петербурга, в связи с чем ежегодно власти заботятся о его состоянии. В этом году это особенно важно, так как дни проведения Петербургского экономического форума сдвинуты на более ранние сроки из-за чемпионата мира по футболу.

«На Марсовом поле сажают тюльпаны, ровняют дорожки и восстанавливают скамейки. С 1 октября начался осенний месячник по благоустройству, а работы на Марсовом поле ведутся с понедельника», — уточнили в ведомстве, отметив, что их работа не связана с политической жизнью города.

Напомним, ранее Смольный отказал сторонникам Навального в митинге на Марсовом поле.

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