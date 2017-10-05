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17:21 (мск), источник: Kazinform

МВД опровергает информацию о гонениях граждан Турции в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — МВД опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях о гонениях граждан Турции со стороны органов внутренних дел в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«В последнее время в информационном пространстве размещаются публикации о проблемах граждан Турции, находящихся в Казахстане. Нередко пользователи различных социальных сетей отмечают якобы “гонения” со стороны органов внутренних дел. Хочу сказать, что все вопросы пребывания иностранцев в стране рассматриваются в рамках правового поля», — заявил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

В настоящее время, по его словам, с Турцией действует безвизовый режим пребывания до 30 дней.

«Как и во всем мире, визы Казахстана продлеваются при наличии действительного паспорта. Для получения статуса постоянно проживающего иностранца в Казахстане, а также гражданства необходимо письменное согласие государства его гражданства и документ об отсутствии судимости из страны гражданства. Кроме того, граждане Турции могут ходатайствовать о получении статуса беженца», — пояснил Алмас Садубаев.

По информации МВД, в настоящее время в Казахстане постоянно проживает более 24 тыс. граждан Турции.

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