МВД опровергает информацию о гонениях граждан Турции в Казахстане

«В последнее время в информационном пространстве размещаются публикации о проблемах граждан Турции, находящихся в Казахстане. Нередко пользователи различных социальных сетей отмечают якобы “гонения” со стороны органов внутренних дел. Хочу сказать, что все вопросы пребывания иностранцев в стране рассматриваются в рамках правового поля», — заявил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.



В настоящее время, по его словам, с Турцией действует безвизовый режим пребывания до 30 дней.



«Как и во всем мире, визы Казахстана продлеваются при наличии действительного паспорта. Для получения статуса постоянно проживающего иностранца в Казахстане, а также гражданства необходимо письменное согласие государства его гражданства и документ об отсутствии судимости из страны гражданства. Кроме того, граждане Турции могут ходатайствовать о получении статуса беженца», — пояснил Алмас Садубаев.



По информации МВД, в настоящее время в Казахстане постоянно проживает более 24 тыс. граждан Турции.