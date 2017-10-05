Приднестровье высказало однозначную позицию по выводу миротворцев

Источник: Sputnik.md

Об этом сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский во время встречи с послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

«То, что миротворческая миссия России в Приднестровье за 25 лет доказала свою эффективность, наверное, раздражает. Прежде всего, раздражает ее эффективность. Мы традиционно поддерживаем миротворцев и ОГРВ (Ограниченный контингент российских войск — Прим. ред.), как правопреемника. Тему вывода миротворцев не хочу и не буду обсуждать», — подчеркнул Красносельский.

Лидер Приднестровья отметил, что успех российской миротворческой операции кроется в том, что миротворцы близки приднестровцам по духу, генетически, исторически, поскольку в прошлом все жили в одном государстве.

«Сложно представить, чем закончится миротворческая миссия, в которую войдут граждане государств, далеких от нас. Поэтому, когда я слушаю различные мнения по организации миротворческой миссии силами ООН на Украине, у меня возникает вопрос, к чему она приведет, учитывая перечисленные выше моменты. Те, кто рассуждают на этот счет, явно не принимают во внимание фактор близости миротворцев по духу местному населению», — сказал он.

Фарит Мухаметшин в этой связи обратил внимание на позицию российского руководства по Приднестровью в целом и по миротворческой операции в частности. Дипломат напомнил о сделанном накануне российским президентом заявлении на этот счет.

«Она повторяет известную позицию российского государства по Приднестровью. Мы не видим в наших взаимоотношениях каких бы то ни было “узких” мест. Наш замминистра иностранных дел господин Карасин сказал, что у тех, кто требует вывода российских военных, слишком короткая историческая память, и если они будут и дальше этого требовать, это приведет к обострению ситуации. Правильно было сказано, что, видимо, у кого-то очень болит голова от успеха российской миротворческой операции», — подчеркнул Фарит Мухаметшин.