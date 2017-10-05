Жизнь требует: Ташкент и Бишкек будут сотрудничать в военной сфере

Источник: Sputnik

Соглашение о сотрудничестве подписали министерство обороны Узбекистана и Генеральный штаб Кыргызстана. Документ был подписан в ходе визита в Узбекистан президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по итогам его переговоров с Мирзиеевым.

Определили перспективы военного сотрудничества. Я вам честно скажу, это впервые мы говорим о военном сотрудничестве. Жизнь сама требует. Шавкат Мирзиеев

По его словам, данные договоренности достигнуты с учетом складывающейся в регионе обстановки, где особое внимание уделено вопросам противодействия и совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«Мир неспокоен, и когда мы выбираем военную стратегию, когда ее утверждаем, конечно, в первую очередь, мы должны с соседями развивать военное сотрудничество», — отметил глава Узбекистана. Президент Алмазбек Атамбаев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Говоря в целом о текущем визите, узбекский лидер подчеркнул, что за короткое время волею двух президентов был достигнут такой уровень взаимопонимания.

«Думаю, народы двух братских стран достойно это оценят», — заметил Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что у стран не осталось никаких вопросов и противоречий в политической сфере, а в экономической идет работа по наращиванию товарооборота и по более плотному взаимодействию между регионами.

В свою очередь Алмазбек Атамбаев выразил признательность за гостеприимство и подчеркнул, что Мирзиёев для него как брат.

«Для меня каждый раз большая радость встречаться с вами. Я отношусь к вам как к брату. Вчера у меня была большая встреча в Бишкеке, и когда горожане узнали, что я вылетаю с визитом в Узбекистан, они передали вам теплые слова, что вы настоящий друг, брат Кыргызстана. Это, конечно, благодаря вам, я считаю, приняты исторические решения», — приводит слова Атамбаева пресс-служба главы Кыргызстана.