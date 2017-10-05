Путин сменил главу Орловской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского, врио руководителя региона до выборов назначен депутат Мосгородумы от КПРФ Андрей Клычков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Орловской области Потомского В. В. по собственному желанию. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.