Путин сменил главу Орловской области
Врио руководителя региона назначен депутат Мосгородумы от КПРФ Андрей Клычков.
Врио руководителя региона назначен депутат Мосгородумы от КПРФ Андрей Клычков.
МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского, врио руководителя региона до выборов назначен депутат Мосгородумы от КПРФ Андрей Клычков. Об этом сообщила
«Принять отставку губернатора Орловской области Потомского В. В. по собственному желанию. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.