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18:04 (мск), источник: ТАСС

Путин сменил главу Орловской области

Врио руководителя региона назначен депутат Мосгородумы от КПРФ Андрей Клычков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского, врио руководителя региона до выборов назначен депутат Мосгородумы от КПРФ Андрей Клычков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Орловской области Потомского В. В. по собственному желанию. Назначить Клычкова Андрея Евгеньевича временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

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1 октября© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Сергей Костенко
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