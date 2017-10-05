Женщины-депутаты прикололи к лацканам розовые ленты
Розовые ленты прикололи к лацканам пиджаков
Розовые ленты прикололи к лацканам пиджаков
Носить их будут до конца месяца — октябрь во всем мире посвящен профилактике рака груди. Законодательницы говорят, что хотели напомнить женщинам о необходимости проходить периодические обследования.
«Мы хотим, чтобы женщины знали — если появляется проблема, нужно сразу обращаться к врачу. Надеюсь, эта акция привлечет внимание общественности. А мы продолжим работу в онкологическом институте», — сказала депутат Валентина Стратан.
Рак молочной железы в Молдове диагностируют у тысячи женщин ежегодно. И цифра эта растет. С таким диагнозом в больницу попала и 60-летняя Нина Жосан.
«Я сама обнаружила опухоль и сразу же обратилась в поликлинику. Меня обследовали, направили к специалисту и вскоре прооперировали», — сказала пациентка Нина Жосан.
«В первую очередь, нужен периодический самоосмотр. Затем — клиническое обследование у семейного врача. А раз в полгода нужно обследование у маммолога и ультрасонография», — отметила маммолог Лариса Софрони.
В прошлом году от рака груди в Молдове скончались 673 женщины. За последние 10 лет число летальных исходов увеличилась на 10 процентов.