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19:16 (мск), источник: Publika.md

Женщины-депутаты прикололи к лацканам розовые ленты

Розовые ленты прикололи к лацканам пиджаков женщины-депутаты.

Источник: Publika.md

Носить их будут до конца месяца — октябрь во всем мире посвящен профилактике рака груди. Законодательницы говорят, что хотели напомнить женщинам о необходимости проходить периодические обследования.

«Мы хотим, чтобы женщины знали — если появляется проблема, нужно сразу обращаться к врачу. Надеюсь, эта акция привлечет внимание общественности. А мы продолжим работу в онкологическом институте», — сказала депутат Валентина Стратан.

Рак молочной железы в Молдове диагностируют у тысячи женщин ежегодно. И цифра эта растет. С таким диагнозом в больницу попала и 60-летняя Нина Жосан.

«Я сама обнаружила опухоль и сразу же обратилась в поликлинику. Меня обследовали, направили к специалисту и вскоре прооперировали», — сказала пациентка Нина Жосан.

Врачи подчеркивают — чем раньше обнаружить болезнь, тем выше шансы на выздоровление.

«В первую очередь, нужен периодический самоосмотр. Затем — клиническое обследование у семейного врача. А раз в полгода нужно обследование у маммолога и ультрасонография», — отметила маммолог Лариса Софрони.

В прошлом году от рака груди в Молдове скончались 673 женщины. За последние 10 лет число летальных исходов увеличилась на 10 процентов.

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