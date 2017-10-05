Женщины-депутаты прикололи к лацканам розовые ленты

Носить их будут до конца месяца — октябрь во всем мире посвящен профилактике рака груди. Законодательницы говорят, что хотели напомнить женщинам о необходимости проходить периодические обследования.



«Мы хотим, чтобы женщины знали — если появляется проблема, нужно сразу обращаться к врачу. Надеюсь, эта акция привлечет внимание общественности. А мы продолжим работу в онкологическом институте», — сказала депутат Валентина Стратан.



Рак молочной железы в Молдове диагностируют у тысячи женщин ежегодно. И цифра эта растет. С таким диагнозом в больницу попала и 60-летняя Нина Жосан.



«Я сама обнаружила опухоль и сразу же обратилась в поликлинику. Меня обследовали, направили к специалисту и вскоре прооперировали», — сказала пациентка Нина Жосан.

