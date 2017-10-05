Мирзиёев подарил Атамбаеву первую книгу «Манас» на узбекском языке

Источник: Sputnik

Глава Узбекистана вручил своему кыргызскому коллеге первый экземпляр этой книги, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

«Большой популярностью в нашей стране пользуется “Манас”, являющийся уникальным памятником словесности не только кыргызского, но и всех тюркских народов. Для еще более широкого ознакомления наших граждан с этим великим произведением мы на днях переиздали впервые его на узбекском языке. Сегодня я рад передать уважаемому Алмазбеку Шаршеновичу первый экземпляр этой бесценной книги», — сказал Мирзиёев, вручая ее Атамбаеву.

При этом узбекский лидер посоветовал всем прочитать этот крупнейший кыргызский эпос, в котором, по его словам, скрыта великая мудрость народа.

«Я вам всем предлагаю, надо это читать. Эта книга вошла в книгу Гиннеса по своему содержанию и количеству страниц, и вообще это очень уникальная книга. Если ее хорошо читать, можно глубоко узнать историю эпоса “Манас” и вообще историю Кыргызстана. Я прочитал в ней очень многое и понял, что для нашего узбекского народа эта книга на узбекском языке будет очень полезной. Я думаю, то, что мы ее перевели, это будет подарок и нашему народу тоже», — поделился Мирзиёев.

В свою очередь Атамбаев выразил благодарность Мирзиёеву за такой подарок и добавил, что в свое время этот эпос ему очень помог, когда в Кыргызстане в 2010 году были волнения на почве национализма.

«Я стал листать “Манас” и вдруг там нашел такие строки: Я собрал свой народ из лоскутков. Это слова великого Манаса», — сказал Алмазбек Атамбаев.

По словам президента, это побудило его поставить в центре Бишкека памятник великому богатырю. Все это ради слов Манаса, чтобы кыргызы помнили, что они — многонациональный народ изначально, признался глава Кыргызстана.