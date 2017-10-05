Ташкент и Бишкек планируют решить все пограничные вопросы к 1 декабря

Источник: Podrobno.uz

В рамках визита кыргызского лидера в Ташкент министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев подписали протокол об обмене ратификационными грамотами договора об урегулировании 85% линии.

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«Мы видим, что уже 85% (согласовали — ред.), и я даже после сегодняшней нашей встречи вижу и надеюсь, что, возможно до первого декабря мы и оставшиеся 217 километров подпишем. Тем более мы уже, по-моему, 40 (километров) согласовали», — сказал Атамбаев по итогам переговоров.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев, выступая с приветственным словом, отметил, что воля двух президентов помогла сдвинуть с мертвой точки этот судьбносный для обеих стран вопрос и превратить границу в линию дружбы и добрососедства.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев назвал подписание этих документов историческим моментом.

«За эти полгода у нас было очень много встреч. Я вам сегодня не раскрою секрета, долгие, иногда нелицеприятные, но они были. Мы обязаны были друг с другом поговорить, чтоб выйти на сегодняшние соглашения. И мы пришли к единому обоюдному мнению, что мы обязаны, должны решать эти вопросы. Какими бы они не были тяжелыми, потому что люди этого хотят, потому что любые границы, они символические. А на самом деле там живут люди, которые говорят на одном языке», — сказал глава Узбекистана.

При этом президент Мирзиёев также добавил, что, когда руководитель убирает амбиции и преобладает разум в интересах народов двух стран, тогда достигается цель.

Говоря в целом о текущем визите, узбекский лидер подчеркнул, что за короткое время волею двух президентов был достигнут высокий уровень взаимопонимания.

Напомним, что в рамках ратифицированного договора было описано 1,17 тысячи километров государственной границы двух стран, осталось 36 спорных участков, или 217 километров. При этом вступивший в силу договор имеет бессрочный характер.