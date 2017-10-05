Узбекские и российские военные уничтожили боевиков и спасли заложников

Источник: Sputnik

По данным Минобороны Узбекистана, отряды под командованием майора Мухаммада Холдорова (Узбекистан) и капитана Нурали Шахманова (Россия) провели в условиях, приближенных к реальным, разведку территории, на которой находились боевики.

Затем военнослужащие приступили к основной части операции — уничтожили линии снабжения, вооружение и технику террористов, освободили заложников и полностью ликвидировали бандформирования.

Кроме того, в рамках учений военнослужащие двух стран посоревновались в стрельбе, преодолении горного участка с препятствиями, совершили пятикилометровый марш-бросок.

Напомним, что на горно-полевом полигоне «Фориш» Юго-Западного особого военного округа продолжаются тактико-специальные учения подразделений войск министерств обороны Узбекистана и Российской Федерации. В них принимают участие порядка 400 военнослужащих.