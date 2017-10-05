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20:40 (мск), источник: Sputnik

Узбекские и российские военные уничтожили боевиков и спасли заложников

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Военнослужащие Узбекистан и России провели на горно-полевом полигоне «Фориш» тактическую операцию по ликвидации незаконных вооруженных формировании и спасению заложников, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

По данным Минобороны Узбекистана, отряды под командованием майора Мухаммада Холдорова (Узбекистан) и капитана Нурали Шахманова (Россия) провели в условиях, приближенных к реальным, разведку территории, на которой находились боевики.

Затем военнослужащие приступили к основной части операции — уничтожили линии снабжения, вооружение и технику террористов, освободили заложников и полностью ликвидировали бандформирования.

Кроме того, в рамках учений военнослужащие двух стран посоревновались в стрельбе, преодолении горного участка с препятствиями, совершили пятикилометровый марш-бросок.

Напомним, что на горно-полевом полигоне «Фориш» Юго-Западного особого военного округа продолжаются тактико-специальные учения подразделений войск министерств обороны Узбекистана и Российской Федерации. В них принимают участие порядка 400 военнослужащих.

Российский контингент представлен подразделениями горнострелковой бригады ЦВО, дислоцированными в Туве. Боевые возможности горных стрелков усилены расчетами беспилотных летательных аппаратов «Тахион» и минометов «Поднос». Солдаты и офицеры экипированы комплектами «Ратник», обеспечены радиостанциями шестого поколения «Азарт».

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