Узбекские и российские военные уничтожили боевиков и спасли заложников
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Военнослужащие Узбекистан и России провели на
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Военнослужащие Узбекистан и России провели на
По данным Минобороны Узбекистана, отряды под командованием майора Мухаммада Холдорова (Узбекистан) и капитана Нурали Шахманова (Россия) провели в условиях, приближенных к реальным, разведку территории, на которой находились боевики.
Затем военнослужащие приступили к основной части операции — уничтожили линии снабжения, вооружение и технику террористов, освободили заложников и полностью ликвидировали бандформирования.
Кроме того, в рамках учений военнослужащие двух стран посоревновались в стрельбе, преодолении горного участка с препятствиями, совершили пятикилометровый
Напомним, что на
Российский контингент представлен подразделениями горнострелковой бригады ЦВО, дислоцированными в Туве. Боевые возможности горных стрелков усилены расчетами беспилотных летательных аппаратов «Тахион» и минометов «Поднос». Солдаты и офицеры экипированы комплектами «Ратник», обеспечены радиостанциями шестого поколения «Азарт».