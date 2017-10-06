Дмитрий Азаров — учителям: «В ваших руках будущее нашей страны»

Источник: РИА "Новости"

В ДКИТе собрались педагоги учебных заведений Тольятти, Сызрани, Жигулевска и северных районов области.

«Я рад, что имею возможность лично поздравить людей самой благородной, самой главной, святой профессии — учитель, — обратился к педагогам Дмитрий Азаров. — Этот праздник отмечают все россияне. Не потому, что каждый может назвать себя учителем, а потому, что каждый был учеником. И в своем сердце, через всю свою жизнь пронес имена своих учителей, благодарность и теплоту, которую вы когда-то дали каждому своему ученику».

Врио губернатора подчеркнул: в Самарской области славные образовательные традиции. Глава региона напомнил, что за последние шесть лет пять самарских учителей попадали в пятерку лучших конкурса «Учитель года» России. И сегодня, 5 октября, должно быть названо имя победителя конкурса 2017 года. Среди претендентов — учитель математики и информатики самарской школы № 132 Владимир Пономаренко.

«Мы болеем, переживаем за Владимира — учителя года Самарской области. И надеемся, что он станет победителем», — сказал со сцены Дмитрий Азаров, который, к слову, является выпускником школы № 132.

Глава региона отметил, что традиции самарского народного образования заложили ветераны отрасли, и отдельно поздравил их с Днем учителя.

«С нуля начинать очень тяжело, все самое трудное легло на ваши плечи. Но благодаря этому мы сегодня имеем такие достижения», — подчеркнул Дмитрий Азаров и вручил цветы всем находившимся в зале ветеранам.

Также букеты получили победители регионального конкурса долгосрочных воспитательных проектов. Напомним, лауреаты ежегодно получают гранты на реализацию своих программ. Дмитрий Азаров заверил, что традиция поощрения педагогов будет продолжена.

«Вы разглядели в своих учениках талант, позволивший им стать победителями городских, региональных, всероссийских олимпиад. Это уникальный талант — увидеть искру гениальности в ребенке. Если бы я мог этому научиться, то поверьте, в правительстве Самарской области работало бы еще больше талантливых, гениальных и энергичных людей. Хотя, казалось бы, куда еще больше», — слова Дмитрия Азарова зал встретил овацией.

Вам доверяют самое дорогое, что есть в каждой семье — детей, — продолжил руководитель области. — В ваших руках будущее нашей страны. Очень важно, что это понимает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он на протяжении всей своей деятельности последовательно проводит в жизнь целый комплекс идей, которые повышают статус педагога, когда-то утраченный. Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров отметил, что идет работа по повышению зарплат учителей, продолжается обновление материально-технической базы образовательных учреждений, а самое главное — в стране реализуется масштабная программа строительства новых школ.

Глава региона также позитивно оценил тот факт, что в прошлое ушло чиновничье-бюрократическое понятие «образовательные услуги», их заменили понятные, важные слова — «образование» и «воспитание».

Перед началом церемонии награждения Дмитрий Азаров пожелал учителям здоровья и благополучия: «Я не желаю вам терпения, потому что этим качеством вы обладаете в полной мере, и этому нам у вас надо учиться. Но я очень бы хотел, чтобы то тепло сердца, которое вы дарите своим ученикам, сторицей возвращалось вам благодарностью ваших учеников и их родителей».

Почетные звания, грамоты и благодарности Дмитрий Азаров вручил учителям вместе с депутатом губернской думы Екатериной Кузьмичевой.

Заслуженным работником образования Самарской области стала директор тольяттинского социально-педагогического колледжа Ирина Мальченкова. Она отметила, что региональный минобр всегда поддерживает начинания педагогов, поблагодарила за внимание к образовательным проектам. От имени всех учителей она отдельно поблагодарила Дмитрия Азарова.

«В канун профессионального праздника нам было очень приятно и ценно получить ваше личное поздравление в адрес каждого педагогического коллектива, в адрес каждого педагога», — сказала она.

Почетную грамоту губернатора на сцене ДКИТа получил ректор Поволжского православного института Дмитрий Лескин.

«Самарская область похожа на сердце, а чтобы сердце билось достойно, оно должно биться в унисон с разумом. Чтобы разум и сердце возносили личность, нужен учитель, без которого нет настоящей жизни на земле», — сказал он.