«Акорда» опубликовала фотографии из поездки Назарбаева
В четверг, 5 октября, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил рабочую поездку в Кызылординскую область.
В четверг, 5 октября, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил рабочую поездку в Кызылординскую область.
Глава государства ознакомился с ходом развития комплекса «Байконур», посетил мемориальный комплекс «Коркыт Ата» в Кармакшинском районе, строительную площадку стекольного завода, ознакомился с ходом строительства на левобережье Кызылорды.
В
Сайт «Акорда» и