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21:22 (мск), источник: Tengrinews

«Акорда» опубликовала фотографии из поездки Назарбаева

В четверг, 5 октября, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил рабочую поездку в Кызылординскую область.

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Глава государства ознакомился с ходом развития комплекса «Байконур», посетил мемориальный комплекс «Коркыт Ата» в Кармакшинском районе, строительную площадку стекольного завода, ознакомился с ходом строительства на левобережье Кызылорды.

В спортивно-развлекательном комплексе «Арай» состоялась встреча Елбасы с молодежью региона, в том числе с серебряным призером чемпионата мира по боксу Камшыбеком Конкабаевым, молодым бизнесменом Айдосом Сайлигараевым и воспитанницей детской деревни «Атамекен», ныне студенткой Российского государственного аграрного университета Наргиз Кашаповой.

Сайт «Акорда» и пресс-служба акима Кызылординской области публикуют фотографии из рабочей поездки Президента. А телеканал «Хабар-24» снял видеосюжет о визите Главы государства.

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